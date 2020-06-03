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3 червня • оновлено в 19:05
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Забуті "Богдани": у мережі показали кладовищі маршруток в Києві

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У Дніпровському районі Києва (на ДВРЗ) виявили вражаюче кладовище маршруток. Судячи з відео, це списані автобуси "Богдан", які раніше обслуговували міські маршрути.

Відповідний ролик було опубліковано у Facebook-спільноті Подслушано у водителей Киев (першдоджерело відео – користувач TikTok під ніком malinov_1van).

Як видно з ролика, в ангарі зберігається кілька десятків маршруток "Богдан". Практично всі машини перебувають у поганому стані. Не виключено, що зараз ці автобуси використовують як донорів запчастин для аналогічних машин, що працюють на маршрутах.

Занедбані "Богдани"

Занедбані "Богдани"

Скріншот відео

Занедбані "Богдани"

Занедбані "Богдани"

Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в США виявили звалище викинутих електромобілів.

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Тема
Автоновини України
Теги
видео автобус авто
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