Забудьте про Ниву і УАЗ: в мережі показали Копійку 4х4 з V8 від Toyota

Стас Сіділєв Новини 08:32, 10.04.2020

За часів СРСР ВАЗ-2101 був одним з найбільш популярних народних авто. І зараз на дорогах можна побачити ці машини. Але позашляховиком Копійку не можна було назвати ніколи.

До цього моменту, поки старий компактний седан Лада не перетворили на потужний всюдихід. Віддача силової установки дійсно вражає, але про це пізніше. Спершу розглянемо зовнішність, адже дизайн автомобіля сильно змінився.

ВАЗ 2101 перетворили на позашляховик
carakoom.com

В першу чергу увагу привертають величезні 37-дюймові колеса. Звісно, тут агресивна позашляхова гума – іншого на цьому автомобілі ніхто не очікував. Для таких коліс арки довелося збільшити і доповнити пластиковими розширювачами.

ВАЗ 2101 перетворили на всюдихід
carakoom.com

Крім того, позашляховик ВАЗ 2101 отримав посилені бампери та шноркель. Зовнішніми змінами машина не обійшлася. Деталі підвіски і роздавальна коробка дісталися від знаменитого японського позашляховика Nissan Patrol.

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Автоматична КПП від Toyota, від неї ж двигун V8 потужністю 280 к.с. Загалом, ВАЗівська Копійка ніколи і поруч не стояла з такими компонентами та характеристиками. Авжеж, тепер це фактично інший автомобіль, який має мало спільного з початковою моделлю.

ВАЗ 2101 перетворили на позашляховик
carakoom.com
ВАЗ 2101 перетворили на позашляховик
carakoom.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL розповідав про страшний всюдихід, який зробили з ГАЗелі та вантажівки ГАЗ-66.

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