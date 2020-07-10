Заборона "битків" зі США може призвести до подорожчання вживаних авто на 20%

Заборона на реєстрацію битих автомобілів із США, які користуються попитом в Україні вже не один рік, може призвести до подорожчання усіх вживаних авто на вітчизняному ринку.

Таку думку висловили експерти автомобільному ринку в інтерв'ю виданню LIGA.net.

Зокрема, експерт сервісу із підбору автомобілів Avtosrg Сергій Довгоборскій вважає, що якщо автомобілям з американських аукціонів "перекриють дорогу", ціни на вторинному ринку можуть піднятися на 10-20%.

Крім того, заборона авто із США може привести до того, що частина людей просто не зможуть задовольнити свій попит, оскільки такі машини відчутно дешевше від тих, що продаються на внутрішньому ринку і привозяться з Європи, вважає старший економіст та Член наглядової ради CASE Україна Володимир Дубровський.

"Близько третини автомобілів, які могли б ввезти на нашу територію – просто сюди не потраплять. Ціни теж піднімуться, частина людей просто не зможе задовольнити свій попит", – заявив Дубровський.

Нагадаємо, розмови про те, що в Україні можуть заборонити авто із США почалися ще минулого місяця. Підставою послужив проект постанови МВС, який передбачає "удосконалення процедури реєстрації транспортних засобів". Серед іншого, постанова містить таку вимогу: "якщо транспортні засоби були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов'язковим є подання до сервісних центрів МВС реєстраційних документів на транспортний засіб такої держави або документів, що підтверджують їх реєстрацію". Разом з тим в США велика частина битих авто, яка потрапляє на аукціон, отримують статус "підлягають утилізації", при цьому на них оформляється відповідна картка, яка в Україні де-факто виступає в якості техспаспорту. І якщо постанова МВС буде підтримана, то документ, в якому зазначено, що авто підлягає знищенню, не буде підставою для реєстрації. Таким чином, транспортний засіб просто неможливо буде легалізувати. До речі, ця сама постанова передбачає також обов'язкове подання ще одного документа на авто, яке купляється за кордоном. Це, у свою чергу, додасть до вартості машини ще 150-200 євро.

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