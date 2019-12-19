За ціну нового BMW X5: в Україні продають рідкісну Волгу з автоматом

В Україні виставили на продаж екзотичну модифікацію культової ГАЗ-21 Волга. Особливість цього автомобіля – рідкісна трансмісія.

Як з'ясував OBOZREVATEL, дана Волга, модель 1957 року випуску, оснащена автоматичною коробкою передач. Причому мова йде саме про заводську АКПП, а не якусь там "кустарну".

ГАЗ-21 Волга з АКПП auto.ria.com

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Так, факт мало кому відомий, але свого часу Горьковський автозавод випускав "двадцять перші" і на "автоматі", але їх загальний тираж був невеликим – лише 700 екземплярів. Інноваційна за мірками того часу трансмісія виявилася складною в конструкції і "примхливою", погано піддавалася ремонту. У підсумку, з 1962 року АКПП ставили виключно на ГАЗ-23 – "заряджену" версію ГАЗ-21, призначену для для КДБ і інших спецслужб СРСР (такий автомобіль оснащувався мотором V8 замість штатного чотирициліндрового двигуна).

ГАЗ-21 Волга з АКПП auto.ria.com

В іншому ж Волга з "автоматом" нічим не відрізняється від тієї, що оснащувалася механічною коробкою. Що ж стосується виставленого на продаж седану, він перебуває у відмінному стані – не так давно автомобіль пережив реставрацію.

ГАЗ-21 Волга з АКПП auto.ria.com

ГАЗ-21 Волга з АКПП auto.ria.com

Ціна у ексклюзиву відповідна: 70 000 доларів. Для порівняння, за такі гроші можна купити новий BMW X5 у мінімальній комплектації.

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