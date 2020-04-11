За ціною суперкара: годинник Bugatti оцінили в 280 тисяч доларів

Як відомо, мистецтво вимагає жертв. В даному випадку мова йде про 280 тисяч доларів.

Bugatti Chiron Tourbillon – результат співпраці двох відомих брендів jacobandco.com

Саме таку суму потрібно буде виділити з сімейного бюджету, якщо ви хочете стати власником справжнього шедевра годинникарів компанії Jacob & Co.

Bugatti Chiron Tourbillon jacobandco.com

Натхненням для цього чудо-годинника послужив гіперкар Bugatti Chiron. Тому швейцарські умільці недовго думали над назвою для свого дітища – Bugatti Chiron Tourbillon.

Bugatti Chiron Tourbillon jacobandco.com

Bugatti Chiron Tourbillon jacobandco.com

На створення унікальної конструкції і опрацювання всіх деталей механізму мініатюрного двигуна W16 з сапфірового кристала пішов рік копіткої роботи. Цей блок циліндрів з 16-ю рухливими поршнями і колінчастим валом в компанії з гордістю називають "одним з найменших і найбільш складних елементів в годинниках, які коли-небудь виготовлялися".

Bugatti Chiron Tourbillon jacobandco.com

Механізм працює приблизно 20 секунд і може запускатися тричі, після чого буде потрібно знову завести годинну пружину. Крім того, з боків є ще два маленьких турбонагнетателя. Але і це ще не все.

Двигун підвішений на чотирьох пружинах, що імітують підвіску автомобіля, причому їх можна регулювати.

Bugatti Chiron Tourbillon jacobandco.com

Сапфірове скло забезпечує безперешкодний огляд всієї конструкції, а на корпусі знайшлося місце для фірмової решітки радіатора у вигляді підкови з емблемою Bugatti.

Bugatti Chiron Tourbillon jacobandco.com

Покупці можуть вибирати між титановим або золотим корпусом, а також прикрасити годинник дорогоцінними каменями. Jacob & Co планує створити всього 250 таких годин, кожен з яких буде коштувати не менше $280 тисяч.

Bugatti Chiron Tourbillon jacobandco.com

Нагадаємо, що угода про довгострокову співпрацю між Bugatti і Jacob & Co була підписана в минулому році в рамках міжнародної виставки годинників і ювелірних прикрас Baselworld 2019.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у продажу з'явився колекційний Bugatti, який обійдеться в ціле стан.