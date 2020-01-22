За ціною Nissan X-Trail: в Україні продають невезучу Ferrari

В Україні виставили на продаж стару Ferrari. Причому просять за неї порівняно небагато.

Як стало відомо OBOZREVATEL, нового власника підшукують для Ferrari 456 GT 1998 року. Автомобіль оцінений у 35 000 доларів – для порівняння, в Європі за аналогічний ретрокар просять від 45 000 євро. У той же час стільки ж коштує, скажімо, новий Nissan X-Trail у топової комплектації.

Зараз багатостраждальну Ferrari продають за 35 000 доларів auto.ria.com

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Однак у цього суперкара досить непроста доля. В Україні він з'явився ще у 2016 році, причому тоді машина була обклеєна різнокольоровою плівкою (зараз у неї рідне червоне забарвлення). Приблизно через 2 роки суперкар конфіскували у власника за несплату аліментів, а після виставили на продаж за $ 32 000. І ось тепер автомобіль знову засвітився в оголошеннях.

Так ця Ferrai 456 виглядала у 2016 році avto-nomer.ru

У 2018 році машину виставили на державні торги зі стартовою ціною більш ніж 2 млн грн Скріншот сайту

Заявлений пробіг ексклюзивного італійського купе – 17 тисяч км. Автомобіль оснащений 5,5-літровим V12 потужністю 442 к.с., який зістикований з 4-діапазонною АКПП. До речі, це один з усього 403 Ferrari 456 GT, які були випущені на "автоматі". Решта ж оснащувалися 6-ступіневою "механікою".

Зараз багатостраждальну Ferrari продають за 35 000 доларів auto.ria.com

Зараз багатостраждальну Ferrari продають за 35 000 доларів auto.ria.com

Зараз багатостраждальну Ferrari продають за 35 000 доларів auto.ria.com

Випускалася Ferrari 456 GT c 1992 по 2003 роки.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні більш ніж з а 600 000 доларів продають радянський лімузин, який колись стояв на балансі Одеської кіностудії.

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