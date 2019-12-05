За ціною 4-х Біг Маків: в МВС озвучили вартість відновлення прав

Після старту нового веб-сервісу відновити водійські права можна буде онлайн за 201 грн.

Про це розповів 4 грудня заступник міністра МВС Сергій Гончаров на презентації нових сервісів. Як повідомляє прес-служба відомства, найближчим часом буде запущений новий онлайн сервіс, за допомогою якого можна буде замовити або відновити втрачені водійські права.

Заступник міністра МВС Сергій Гончаров презентував нові сервіси відомства mvs.gov.ua

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"Не потрібно буде нікуди ходити, все це можна буде зробити або з персонального комп'ютера, або зі смартфона. Це дійсно той сервіс, який показує зміни у взаємодії держави і громадянина", – сказав Сергій Гончаров.

Порядок відновлення водійських прав в Україні hsc.gov.ua

За словами заступника міністра МВС, щоб вирішити задачу на замовлення або відновленню водійського посвідчення достатньо зробити кілька кліків комп'ютері або смартфоні.

"Що робити, якщо ви втратили документи? Потрібно мати електронний спосіб ідентифікації вас, як громадянина, який можна порівняти з інформацією в реєстрах. Ви заходите в електронний кабінет водія, вказуєте, що ви втратили посвідчення, надаєте скан-копію медичної довідки про ті, що у вас немає протипоказань. Потім вибираєте, де вам буде зручно забрати водійські права, оплачуєте 201 гривні за бланка, і вам приходить повідомлення про те, що можна забрати його у зручний час ", – пояснив Гончаров.

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