За прикладом ЄС: в Україні анонсували "сюрприз" для п'яних водіїв

Україна за прикладом Євросоюзу поступово впроваджуватиме у себе норму, згідно з якою всі автомобілі мають бути оснащені алкотестерами.

Про це розповів у ефірі ObozTV народний депутат від "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, коментуючи відповідну законодавчу норму ЄС, яка набуде чинності у 2024 році.

"Це дуже класна ініціатива, щоб убезпечити життя наших громадян. Зрозуміло, що якщо встановлено такий механізм у машині, він не дасть можливості людині, яка вжила алкоголь, почати рух. Відповідно, не буде у нас аварій, зменшиться кількість жертв, які потрапляють у ДТП через те, що десь хильнули", – зазначив Крейденко.

За його словами, "ми поступово йдемо до європейських стандартів, і це буде впроваджуватися в Україні". Також нардеп уточнив, що впровадити таку ініціативу в найближчі рік-два "технічно та економічно мало шансів".

На запитання, чи з'являться алкотестери в усіх українських автомобілях до 2024 року, як у ЄС, Крейденко відповів: "Я гадаю, що в усіх – навряд, але ініціатива починатиметься, ми маємо синхронізувати наше законодавство до законодавства Євросоюзу. Відповідно, потроху впроваджуватимуть... Тому нам законодавчо треба буде відпрацювати на 2024 рік питання оснащення автомобілів алкотестерами, механізмами контролю".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 2020 року значно посилять штрафи для водіїв за керування авто у нетверезому стані. На порушників чекатиме штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн і обов'язкове позбавлення права керувати транспортними засобами терміном до 3 років. При повторному порушенні – до 51 тис. грн із забороною водити від 2 до 3 років.

МВС України запропонувало на додачу до штрафів за водіння у нетверезому вигляді ввести адміністративний арешт на 5, 10 або 15 діб.

Тільки за перших 7 місяців 2019 року в Україні трапилося 3513 дорожньо-транспортних пригоди з вини водіїв у стані алкогольного сп'яніння. У кожному п'ятому випадку постраждали або загинули люди.

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