Українських водіїв будуть по-новому штрафувати за парковку

Група депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зміни у процедурі покарання за паркування на місцях для інвалідів.

Інформація з'явилася на порталі ВРУ. Щоб не відволікати поліцію, для розв'язання цієї проблеми пропонується задіяти інспекторів із паркування. Група народних депутатів зареєструвала проєкт №4594 "Про внесення змін до статті 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Відповідно до документа пропонується розширити повноваження інспекторів із паркування. Наразі у списку їхніх повноважень – розгляд справ про порушення правил дорожнього руху, відповідно до яких передбачено відповідальність у частинах 1, 3 і 6 ст.122 КУпАП – за порушення правил зупинки та стоянки, а також частин 1, 2 і 8 ст.152 -1 КУпАП – за порушення порядку та правил платного паркування.

Розширення повноважень інспекторів із паркування дозволить оперативніше реагувати на порушення obozrevatel.com

Народні обранці пропонують розширити список повноважень інспекторів із паркування частиною 5 ст.122 КУпАП – зупинка або стоянка на місцях, призначених для автомобілів, яким керують люди з інвалідністю або в яких таких людей перевозять, яка поки належить до компетенції поліції.

У такому разі, на думку ініціаторів законопроєкту, інспектори з паркування зможуть більш оперативно реагувати на цей вид правопорушень, а поліція матиме можливість займатися виконанням більш серйозних завдань.

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