За кемпером за $290 тисяч вишикувалася черга на 9 місяців

Американська компанія Outside Van представила будинок на колесах під назвою Elevate. Незважаючи на солідну ціну в $290 тисяч черга на новинку вишикувалася на 9 місяців.

Про це повідомляє Business Insider. Основою для створення кемпера майстри компанії вибрали повнопривідну версію фургона Mercedes-Benz Sprinter з високим дахом.

Elevate отримав все необхідне обладнання для подорожей та відпочинку outsidevan.com

Автомобіль отримав все необхідне обладнання для подорожей та відпочинку, а завдяки повнопривідної трансмісії та збільшеному дорожньому просвіту, мешканці цього будинку на колесах зможуть забратися у важкодоступні місця, максимально віддалені від галасливих мегаполісів.

Elevate призначений для комфортної подорожі компанії з 6 чоловік outsidevan.com

За словами менеджера компанії Outside Van Брайана Ягодніка (Brian Jagodnik), пандемія коронавируса викликала небувалий попит на ринку будинків на колесах. Це обумовлено як соціальним дистанцированием, так і припиненням авіа- та залізничного сполучення. В результаті за Elevate вже вишикувалася черга майже на рік вперед.

Пандемія коронавируса викликала небувалий попит на ринку будинків на колесах outsidevan.com

На створення проекту пішло півроку, а ще близько 4,5 місяця знадобилося, щоб побудувати перший зразок машини. Elevate призначений для комфортної подорожі компанії з 6 чоловік. Він забезпечений електроплитою, мийкою, холодильником, всіма необхідними кухонними меблями, двома душовими та біотуалетом.

Кемпер забезпечений електроплитою, мийкою, холодильником, всіма необхідними кухонними меблями, двома душовими та біотуалетом outsidevan.com

Розважати мешканців кемпера буде аудіосистема JL Audio. Живлення для електроприладів забезпечують два потужних акумулятора AGM, а також сонячна панель Zamp Solar на даху на 225 Вт. Додатковий генератор заряджає АКБ у русі або при роботі двигуна на холостому ходу.

Залежно від компанії у салоні можна організувати кілька спальних місць outsidevan.com

У диванах передбачені ніші для речей outsidevan.com

В автомобілі є численні відділення для багажу та спортивного інвентарю, а речі, які не вмістилися у салоні, можна розмістити на даху у двох багажниках SkyBox 12 Carbonite об'ємом 340 л кожен. На стоянці можна розтягнути спеціальний тент.

На даху встановили складаний тент та два містких багажника outsidevan.com

Для любителів активного відпочинку на двері змонтували каркас для кріплення пари велосипедів outsidevan.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, з армійського всюдихода зробили машину для подорожей, а шведська IKEA показала ексклюзивний будинок на колесах.