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3 червня • оновлено в 09:56
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За 7 млн: в Україні засвітився Aston Martin, як у Джеймса Бонда

2.6т
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На українських дорогах "прописався" черговий автомобільний ексклюзив. Нещодавно на фото потрапив Aston Martin DB11 – точно такий, як у легендарного шпигуна Джеймса Бонда.

Автомобіль зняли в Києві журналісти сайту TopGir. Як відзначають колеги, автомобіль був поставлений на облік у 2019 році, проте власник користувався ним, судячи з усього нечасто, оскільки раніше авто не світилося у транспортних потоках столиці.

Aston Martin DB11, помічений в Києві

Aston Martin DB11, помічений в Києві

topgir.com.ua

Такий Астон оснащений 4,0-літровим V8, який видає 510 к.с. потужності. Позначку у 100 км/год спорткар долає за 4 сек, максимальна швидкість становить 305 км/год.

Aston Martin ONE-77 на українських дорогах у 2013 році

Aston Martin ONE-77 на українських дорогах у 2013 році

topgir.com.ua

Aston Martin ONE-77 на українських дорогах у 2013 році

Aston Martin ONE-77 на українських дорогах у 2013 році

topgir.com.ua

Aston Martin ONE-77 на українських дорогах у 2013 році

Aston Martin ONE-77 на українських дорогах у 2013 році

topgir.com.ua

Втім, це не найдорожчий "джеймсобондівській" Aston Martin, який є в Україні. Вартість даного авто становить близько 7 млн грн, тоді як в нашій країні також є ще Aston Martin ONE-77 за нечувані 54 млн грн. Однак більш "дешевий" варіант не сильно поступається "сімдесят сьомому" за ефектністю.

Aston Martin DB11

Aston Martin DB11

carpixel.net

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Тема
Автоновини України
Теги
Aston Martin авто фотографии
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