Автомобіль зі слідами від куль виставили на продаж за $5000

У мережі виставили на продаж незвичайний автомобіль. Це пікап на базі Hudson Super Six 1947 року, який знайшли в пустелі зі слідами від куль на кузові.

Оголошення про продаж "Хадсона" було розміщено на сайті eBay. В описі зазначається, що пікап виявили в пустелі Нью-Мексико, і простояв він там, з огляду на стан, не один рік – машина сильно поржавіла. До того ж у неї немає великої кількості комплектувальних (двигуна, оптики, частини салону та ін.), не кажучи вже про те, що в ній когось могли вбити, з огляду на "простріли" в районі дверей та крил.

Пікап зі слідами від куль виставили на продаж за 5000 доларів. Фото: ebay.com

Незважаючи на те, що автомобіль виглядає погано і перебуває не на ходу (проте його можна транспортувати – шини не спущені), продають раритет за чималу суму – 4950 доларів. Настільки висока ціна пояснюється тим, що це рідкісний автомобіль – свого часу було випущено всього 2,1 тис. таких пікапів, тому він високо цінується серед колекціонерів. Наприклад, нещодавно відреставрований Hudson Pickup продали за 160 000 доларів.

Пікап зі слідами від куль виставили на продаж за 5000 доларів. Фото: ebay.com

Пікап зі слідами від куль виставили на продаж за 5000 доларів. Фото: ebay.com

Пікап зі слідами від куль виставили на продаж за 5000 доларів. Фото: ebay.com

Пікап зі слідами від куль виставили на продаж за 5000 доларів. Фото: ebay.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили рідкісний Porsche, який простояв нічийним 25 років.