За 35-річну Audi хочуть виручити 500 000 євро

На одному з американських аукціонів з'явився унікальний лот – культове купе Audi Sport quattro 1985 року випуску. Сьогодні це супер рідкісне і ексклюзивне авто, а тому ціна у нього – космічна.

Audi Sport quattro – справжня легенда ралі 80-х років. Всього для продажу було випущено 214 таких авто (машина вироблялася у 1984-1985 роках), і як раз зараз один з цих еккземплярів виставили на продаж. Як з'ясував OBOZREVATEL, за автомобіль планують виручити мінімум 500 000 євро (ціновий прогноз – 550 000 – 700 000 доларів). Виходячи з колишньої роздрібної ціни у 203 850 німецьких марок (близько 100 000 євро), це буде п'ятикратне збільшення ціни!

Audi Sport Quattro goodingco.com

Ауді, що виставили на аукціон, була експортована до Сполучених Штатів у 1986 році. Автомобіль був повністю новим, його доставили для участі північноамериканського підрозділу Audi в гонці Pikes Peak. Після гонки машина пішла в приватні руки, і на цей момент вона вже пройшла шлях від колекціонера до колекціонера, виграла кілька призів на виставках класичних автомобілів і проїхала всього 56 000 км.

Audi Sport Quattro goodingco.com

Проте, не дивлячись на такий невеликий пробіг, темно-червона Audi Sport quattro пройшла капремонт (на 55 000 км пробігу), в ході якого була відновлена до стану "з салону": майстри перебрали двигун, трансмісію, переглянули підвіску і карданні вали, освіжили кузов і салон. Роботи над машиною тривали 13 місяців, в цілому на них пішло витрачено понад 100 000 доларів.

Audi Sport Quattro goodingco.com

Audi Sport Quattro goodingco.com

Автомобіль поставляється в комплекті з оригінальними інструментами, домкратом, інструкцією по експлуатації та чотирьохточковими ременями Sabelt.

Audi Sport Quattro goodingco.com

Audi Sport Quattro goodingco.com

Audi Sport Quattro goodingco.com

Audi Sport Quattro goodingco.com

Торги пройдуть на аукціоні Gooding & Company в штаті Флорида. Відбудуться вони 6 березня.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у перового електромобіля Audi виявили дивний глюк (такий електрокарів не властивий).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!