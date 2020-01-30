З запахом смаженої картоплі: Ford поїде на маслі від фритюрниць

Ford представив популярну комерційну модель Transit, двигун якої "харчується" переробленим рослинним маслом.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Ford схвалив гидроочищенних рослинне масло (HVO) для використання в якості палива для комерційної моделі Transit. Йдеться про біодизель, отриманому при переробці відпрацьованого масла, в тому числі відходів численних ресторанів і фастфудів.

Ford Transit media.ford.com

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На думку фахівців компанії Ford, використання HVO замість звичайних викопних видів палива може сприяти поліпшенню якості повітря на планеті. Наприклад, викиди парникових газів можна знизити на 90% в порівнянні зі звичайним дизельним паливом. Важливо, що автомобілі, що працюють на HVO, виділяють менше NOx і твердих частинок, ніж традиційні машини з дизельними моторами, тому що біопаливо не містить сірку і кисень.

Застосування HVO не вимагає модернізації дизельного двигуна і додаткових витрат на обслуговування media.ford.com

Комерційні компанії по всій Європі збирають використане рослинне масло в ресторанах, фастфудах і школах. RecOil, ініціатива ЄС, що підтримана Європейською комісією, працює над збільшенням збору відпрацьованої олії, щоб збільшити виробництво біодизеля.

При створенні HVO як каталізатор використовується водень, завдяки чому цей вид палива краще згорає, ніж інші види біодизеля, а також може довше зберігатися. Ще однією перевагою HVO є наявність в його складі відпрацьованих тваринних жирів і риб'ячого жиру. Це допомагає легше запускати двигун при низьких температурах.

Всебічні випробування HVO на 2,0-літровому дизельному моторі Ford EcoBlue показали, що для його використання не потрібно ніяких змін в конструкції двигуна, а обслуговування не відрізняється від звичайних аналогів.

Модельна лінійка комерційного сімейства Ford Transit media.ford.com

HVO вже пропонується на окремих АЗС в Європі, в основному в Скандинавії і країнах Балтії. Його можна придбати як в чистому вигляді, так і у суміші зі звичайним дизельним паливом. Якщо автомобіль експлуатується в регіоні, де немає можливості придбати HVO, його можна заправити звичайним дизельним пальним.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford отримала несподівано велику кількість замовлень на свій перший електричний кросовер.

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