З Tesla Model S зробили кабріолет із двома дверима

В італійському ательє Ares Design не стали чекати обіцяного Ілоном Маском Tesla Rodster та перетворили Model S на дводверний кабріолет.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Ательє Ares Design із Модени презентувало свій ще один ефектний проєкт. Цього разу італійські майстри взялися за електромобіль Tesla, який радикально перебудували, перетворивши в елегантний кабріолет.

Під час створення новинки були використані компоненти від Tesla та Bentley aresdesign.com

Основою для проєкту став флагманський ліфтбек Model S. Технічна "начинка" залишилась без змін, а ось кузов побудували абсолютно новий. Ліфтбек не тільки позбувся даху, а й пари дверей.

Доступ у чотиримісний салон забезпечують дві подовжені двері aresdesign.com

Доступ у чотиримісний салон забезпечують дві подовжені двері. Крім того, машина отримала абсолютно нову задню частину кузова, а пороги та днище посилили, щоб забезпечити кузову необхідну жорсткість на кручення.

Машина отримала абсолютно нову задню частину кузова, а пороги та днище посилили aresdesign.com

Для своєї роботи інженери Ares Design запозичили низку деталей у кабріолета Bentley Continental GT. Зокрема, від нього новинка успадкувала конструкцію складеного тканинного даху з електроприводом. У салоні з'явилися нові передні та задні крісла. Для оздоблення використовується шкіра кількох кольорів та яскравий декор.

Для обробки використовується шкіра кількох кольорів та яскравий декор aresdesign.com

У салоні з'явилися нові передні та задні крісла aresdesign.com

Автомобіль виготовили на замовлення одного з постійних клієнтів, але в компанії готові побудувати аналогічний кабріолет для будь-якого охочого.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, італійське ательє Ares Design презентувало стильний родстер, а також показало спадкоємця легендарної De Tomaso Pantera.