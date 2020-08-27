З розбитого Renault Duster зробили незвичайне авто за 30 000 євро

Румунська компанія Auto K9, яка займається ремонтом і переробкою автомобілів, побудувала незвичайний кабріолет. За основу був узятий популярний кросовер Duster, а в сам тюнінг було вкладено чимало часу, сил і коштів.

Як пише Autoevolution, перетворити старий Dacia / Renault Duster на кастомний кабріолет було нелегким завданням, хоча б тому, що кросовер був сильно пошкодженим (влучив у ДТП). На перовому етапі він пережив ремонт, а на другому – перебудову кузова. Після цього тюнери попрацювали над салоном Дачії. Вся ця робота зайняла чотири місяці і обійшлася приблизно в 30 000 євро.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Як видно, тюнінгований Дастер сильно відрізняється від стандартного. У нього залишилося всього двоє дверей, причому обидві безрамні. Крім того, в передній частині кузова з'явилася інша решітка радіатора і протитуманні фари. Взутий автомобіль в великі колеса з чорними багатоспицевими дисками.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Інтер'єр тут також набагато краще, ніж у будь-якої звичайної Dacia. Сидіння обшиті білою шкірою, а підлога оброблена дерев'яним шпоном. На центральній панелі прописався великий тачскрін мультимедіа.

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Dacia Duster Cabrio. Фото: autoevolution.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault Duster пережив несподіване оновлення.

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