З мотором 2.0: Mercedes випустив G-Class 'для бідних'

Компанія Mercedes-Benz готує до дебюту нову версію "Гелендвагена" – G350 (не плутати з дизельним G350d). Вона відрізняється "сміховинним" як для такого авто об'ємом двигуна.

Нещодавно цю машину сфотографували в Китаї. Власне, для цього ж ринку німці її і розробили – очевидно, Mercedes таким чином захотів зробити "Гелік" більш доступним для китайців (в КНР дуже великі податки на люксові авто, а на машини з великим об'ємом двигуна – особливо).

Mercedes-Benz G350; facebook.com/carnewschina

Замість класичного мотора 5.0 новий Mercedes-Benz G350 отримав 2,0-літровий чотирициліндровий агрегат. Він видає 299 к.с. потужності і 400 Нм крутного моменту. Зістикована двигун з 9-ступінчастим "автоматом" і повним приводом.

Mercedes-Benz G350; facebook.com/carnewschina

Ще одна відмінність такого "Кубіка" – диски меншого розміру, тут вони на 17 дюймів. А в іншому ніяких нововведень: в салоні та сама обробка шкірою, алюмінієві вставки, віртуальна приладова панель, мультимедіа.

Mercedes-Benz G350; facebook.com/carnewschina

Як пише CarNewsChina, в продаж Mercedes-Benz G350 надійде до кінця цього року. Зрозуміло, він не сильно подешевшає по відношенню до більш потужному G500, але напевно буде коштувати менше 100 тис. євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що аналогічну операцію Mercedes виконала з електричним кросовером EQC.