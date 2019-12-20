З Києва виїхав вражаючий кортеж елітних авто

Зима – не перешкода для подорожей на автомобілі. Саме це і вирішили довести українські власники суперкарів, які організували пробіг довжиною у півкраїни.

Як стало відомо OBOZREVATEL, вчора (19 грудня) з Києва до Буковелю попрямувала колона елітних авто в рамках пробігу Super Cars Run. На відправну точку з'їхалися автолюбителі з усієї України – Одеси, Харкова, Запоріжжя і т.д. Перед виїздом була організована невелика вечірка з дріфт-шоу.

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

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У пробігу беруть участь близько 20 автомобілів. Причому всі автомобілі є справжніми ексклюзивами, серед них значаться спорткари Porsche і Ferrari, заряджені моделі Mercedes, BMW і Audi.

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

На окрему увагу заслуговує єдиний у своєму роді Porsche 991.2 Stinger GTR у тюнінгу TopCar, Ferrari F360 Spider, Acura NSX і Mustang Shelby. Останній, до речі, планують переробити на легендарний Eleonor з фільму "Викрасти за 60 секунд".

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю Majestic

Триватиме пробіг до 24 грудня.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, позашляховики Rolls-Royce розкуповують в Україні "як гарячі пиріжки".

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