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20 грудня • оновлено в 18:04
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З Києва виїхав вражаючий кортеж елітних авто

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Зима – не перешкода для подорожей на автомобілі. Саме це і вирішили довести українські власники суперкарів, які організували пробіг довжиною у півкраїни.

Як стало відомо OBOZREVATEL, вчора (19 грудня) з Києва до Буковелю попрямувала колона елітних авто в рамках пробігу Super Cars Run. На відправну точку з'їхалися автолюбителі з усієї України – Одеси, Харкова, Запоріжжя і т.д. Перед виїздом була організована невелика вечірка з дріфт-шоу.

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

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Новенькі Ford Mustang Shelby розбили на шляху до автосалону

У пробігу беруть участь близько 20 автомобілів. Причому всі автомобілі є справжніми ексклюзивами, серед них значаться спорткари Porsche і Ferrari, заряджені моделі Mercedes, BMW і Audi.

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

На окрему увагу заслуговує єдиний у своєму роді Porsche 991.2 Stinger GTR у тюнінгу TopCar, Ferrari F360 Spider, Acura NSX і Mustang Shelby. Останній, до речі, планують переробити на легендарний Eleonor з фільму "Викрасти за 60 секунд".

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Пробіг суперкарів з Києва до Буковелю

Majestic

Триватиме пробіг до 24 грудня.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, позашляховики Rolls-Royce розкуповують в Україні "як гарячі пиріжки".

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Автор
Валентин Петров
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Гоша Злой
Гоша Злой
владельцев проверить на уплату налогов
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П А
П А
Гоша Злой, какие налоги? За откаты и "подношения благодарных"?... и кто проверять будет? Новых и честных в соответствующие службы ещё не набрали.
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