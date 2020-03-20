З доставкою додому: автодилери поділилися досвідом продажів при коронавірус

Американські компанії і дилерські центри пропонують кілька варіантів роботи в умовах коронавируса, щоб мінімізувати втрати.

Ситуацією на ринку США і досвідом роботи поділився бізнес-портал Bloomberg. Аналітики прогнозують важкий рік для автомобільного бізнесу. Щоб мінімізувати збитки, компанії і дилери проводять ряд заходів, включаючи продаж з нульовою ставкою по кредиту.

За різними оцінками продажі нових авто в США в 2020 році скоротяться з 17 до 16-15,5 мільйонів машин media.gm.com

Покупець, залучений рекламою про ставку по кредиту 0% подзвонив в дилерський центр Kia в Сіетлі, сказавши, що хоче придбати мінівен Sedona. Але він відмовився особисто їхати до дилера, тому дилер відправив співробітника додому до клієнта з усіма документами і оформив угоду.

"Якщо клієнти нам дозволять, ми до них прийдемо, – рассказиввает Джим Олт, менеджер з продажу дилерського центру, який продає Chevrolet і Kia. – Ця угода, звичайно, не компенсує всі збитки, завдані спалахом коронавируса. Продажі, ймовірно, знизяться більш ніж на 20% ".

Пандемія змінила традиційні методи продажу. У деяких випадках покупці приходять в автосалон, але просять заповнити документи на вулиці. Вони вважали за краще б не ходити в виставковий зал і бути поруч з іншими людьми.

У деяких випадках покупці приходять в автосалон, але просять заповнити документи на вулиці media.gm.com

У дилерських центрах персонал протирає салони автомобілів дезінфікуючими серветками до і після того, як автомобілі заїжджають на сервіс або в виставковий зал, каже Ретт Рікарт, дилер Ford в Колумбусі, штат Огайо. Дилери скорочують години роботи автосалонів, але не закриваються, так що працівники як і раніше отримують свою зарплату.

"Я не чув ніяких розмов про те, що не можу купити автомобіль або про виробника, який би сказав, що на даний момент він не може його виготовити, – сказав Рікарт. – Закриття дилерських центрів завдасть серйозної шкоди економіці".

Тяжке становище автодилерів не так страшно, як ситуація в ресторанах і магазинах, які були змушені закрити свої двері. Так як машинам і раніше потрібен ремонт, дилерські центри виявилися в менш жорстких умовах, ніж ті, які привели до різкої зупинки торгівлі в інших сегментах економіки. Наприклад, автомобільні аукціони, на яких дилери купують і продають старі автомобілі, вже закриті. Це негативно позначиться на ринку старих машин.

Але мало хто сумнівається, що вірус матиме неабиякий вплив на індустрію. Дослідницька фірма LMC Automotive знизила прогноз продажів автомобілів в США в 2020 році приблизно на 750 тисяч авто до 16 млн. У компанії Morgan Stanley очікують, що ринок впаде ще нижче, до 15,5 млн машин. Якими б не були прогнози, ясно одне – в цьому році продажі скоротяться у всіх виробників.

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