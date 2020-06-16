"Ява" відпочиває: мотоцикл 1977 року продали за $100 000

Віталій Сазонов Новини 11:15, 16.06.2020

Нещодавно на eBay за чималі 100 000 доларів продали мотоцикл 1977 року випуску. На вигляд це цілком звичайний байк, однак серед колекціонерів і фанатів його називають "Ferrari серед мотоциклів".

Чому цей мотоцикл такий особливий і чому у нього така ціна? Справа в тому, що в даному випадку йдеться про модель під назвою MV Agusta 850SS. Це надзвичайний рідкісний байк (всього було зроблено менше 50 штук) і, крім того, він оснащений один з найпрекрасніших мотоциклетних моторів – 0,83-літровим блоком з повітряним охолодженням, зістикувати з вихлопною системою Lafrancon.

Мотоцикл MV Agusta 850SS
eBay

Крім цього, у мотоцикла ще й невеликий пробіг – всього трохи більше 4500 км.

Мотоцикл MV Agusta 850SS
eBay

Цікава історія і самої фірми-розробника. Компанія MV Agusta була заснована в 1945 році Джованні Агусто, вона досить швидко перетворилася з сімейного бізнесу на міжнародного гравця ринку транспортної техніки. Найбільшу славу фірма отримала як виробник перших в світі серійних чотирициліндрових мотоциклів. У 1976-му, зі смертю наступника засновника, Доменіка Агуста, компанія "випала" з гри. 1980-ті роки були для компанії ще більш важкими, але з часом їй все ж вдалося повернутися на ринок – сталося це вже у 90-х.

Мотоцикл MV Agusta 850SS
eBay
Мотоцикл MV Agusta 850SS
eBay
Мотоцикл MV Agusta 850SS
eBay

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Польщі виставили на продаж BMW 7, яка простояла в автосалоні 23 роки.

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