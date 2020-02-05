Японська якість: Nissan з пробігом 1,6 млн км здивував станом

Американське представництво Nissan розповіло про 12,5-річний пікап Frontier, який на цей момент проїхав 1,6 млн км. Примітно, що авто досі виглядає "свіжим".
Як з'ясував OBOZREVATEL, пікап Nissan Frontier був придбаний жителем Чикаго і водієм за професією Брайаном Мерфі в червні 2007 року. Щодня 62-річний власник проводить за кермом близько 13 годин, в рік він проїжджає в середньому 124 000 км, тоді як середньостатистичний американець такого самого віку "накатує" в середньому 25 000 км за 12 місяців. Звідси у автомобіля такий пробіг за порівняно невеликий час.
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
За словами Мерфі, він не сумнівався, що його Nissan Frontier проїде 1 млн миль (1,6 млн км). Як заявив власник, секрет успіху полягає в тому, що він завжди обережно їздить та замінює масло кожні 16 000 км.
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
При цьому пікап перебуває в дуже хорошому стані, що для машин з таким пробігом – велика рідкість. За роки експлуатації у цього Ніссана не було будь-якого серйозного ремонту, заміни піддали лише ті комплектуючі, для яких зношування з роками є звичайною справою. У списку значаться:
радіатор і генератор (заміна була проведена приблизно на 720 000 км);
водійське сидіння (800 000 км);
ланцюг ГРМ (1,12 млн км, профілактична заміна);
зчеплення (1,28 млн км).
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
Власник Ніссана з рекордним пробігом заявив, що він і далі буде їздити на ньому. "Мій пікап заслуговує відпочинку, але я повинен працювати", – сказав Мерфі.
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
Nissan Frontier з пробігом 1 600 000 км
nissanusa.com
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував список автомобілів, які без особливого ремонту можуть проїхати 300 000 км.
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