Японія оголосила про заборону продажу бензинових та дизельних авто

Минулої п'ятниці, 25 грудня, уряд Японії представив план щодо "озеленення" транспорту. Одним із його пунктів стала відмова від продажу нових бензинових та дизельних авто із середини наступного десятиліття.

Як пише Reuters, згідно з цією програмою паливні машини будуть заборонені в "Країні вранішнього сонця" з 2035 року. Виняток зробили лише для гібридів – їх дозволять продавати до 2050 року.

Натомість влада Японії хоче стимулювати зростання продажу електрокарів. Для цього уряд, крім іншого, має намір забезпечити зниження цін на акумулятори більш ніж удвічі до 2030 року. Для розуміння, зараз у середньому вартість виробництва однієї кіловат-години для АКБ електромобілів становить 137 доларів. Найближчими роками відповідний показник планують опустити щонайменше до 100 доларів за 1 кВтгод.

Також уряд має намір запропонувати податкові пільги та інші форми фінансової підтримки компаніям, які пов'язані з чистою енергетикою. Загалом до 2030 року Японія інвестує в розвиток цього напряму 870 млрд доларів, ще 1,8 трлн доларів буде витрачено в період з 2030 до 2050 рік.

Кінцева мета цього плану – повна відмова від викопних джерел енергії до середини поточного сторіччя.

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