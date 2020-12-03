Японія хоче заборонити машини з ДВС до 2030-2035 року

Японія може заборонити продаж нових автомобілів з бензиновим двигуном до середини 2030-х років на користь гібридних або електричних транспортних засобів.

Про це повідомила японська телекомпанія NHK. Цей крок послідував за недавніми обіцянкою прем'єр-міністра Японії Есіхіде суги скоротити викиди вуглецю в країні до нуля до 2050 року. Розробкою законопроекту займеться японське Міністерство економіки, промисловості та торгівлі. Проект обіцяють представити до кінця нинішнього року.

Якщо заборона введуть, вже через 10-15 років в країні буде дозволено продавати тільки електрифіковані і гібридні автомобілі, а машини з традиційними ДВС виявляться "поза законом".

Минулого місяця один з топ-менеджерів Nissan Ашвані Гупта повідомив, що компанія готова відреагувати на рішення Великобританії про прискорення терміну виведення з експлуатації нових бензинових та дизельних автомобілів до 2030 року.

Очікується, що в Японії частка електромобілів виросте до 55% в 2030 році, говориться в звіті Boston Consulting Group. Збільшення частки продажів електромобілів обумовлено зниженням вартості акумуляторів.

Японія, Китай і Південна Корея недавно оприлюднили плани та цілі щодо припинення викидів вуглецю. Крім Великобританії, Норвегії, Німеччина, а також окремі регіони США та Канади планують ввести обмеження на використання автомобілів, що працюють на викопному паливі. Очікується, що Європейський Союз прийме рішення про майбутніх обмеження вже у цьому місяці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, стала відома дата початку продажів електричного кросовера Dacia, а шведська компанія Volvo заявила про повну відмову від бензинових і дизельних авто.