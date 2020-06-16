Якою буде нова BMW M5 2021: перші зображення

Наприкінці травня була представлена оновлена BMW 5 Series у версіях седан і універсал, а це значить, що зовсім скоро повинна дебютувати модернізована M5.

І поки прем'єра лише на підході, в інтернеті вже з'явилися зображення майбутньої "емки", підготовлені незалежним дизайнером KERO_WOLF. Своє бачення машини він показав на прикладі седана в червоному кольорі з чорними колісними дисками та жовтими гальмівними супортами.

BMW M5 2021 - можливий дизайн bimmertoday.de

Як видно, на BMW M5 2021. швидше за все, отримає інші фари, "ніздрі" радіатора і бампери. Картинок інтер'єру немає, але, очевидно, що всередині зарядженого седана пропишеться інформаційно-розважальна система BMW iDrive 7 з 12,3-дюймовим екраном. що підтримує Apple CarPlay і Android Auto, а також 12,3-дюймова цифрова приладова панель.

BMW M5 2021 - можливий дизайн bimmertoday.de

Очікується, що модернізований M5, як і раніше, буде мати потужність 600 к.с. (версія Competiton – 625 к.с.), проте пізніше з'явиться легша модифікація M5 CS з віддачею близько 650 к.с., що також запропонує поліпшену аеродинаміку і модифіковану підвіску.

BMW M5 2021 - можливий дизайн bimmertoday.de

BMW M5 2021 - можливий дизайн bimmertoday.de

BMW M5 2021 - можливий дизайн bimmertoday.de

Нагадаємо, під капотом нинішнього BMW M5 знаходиться 4,4-літровий двигун V8 M TwinPower Turbo потужністю 600 к.с. при 5600-6700 об/хв. і обертовим моментом 750 Нм при 1800-5600 об/хв. Мотор зістикований з 8-ступіневою КП M Steptronic і повним приводом з декількома режимами M xDrive (4WD, 4WD Sport, 2WD). Позначку у 100 км/год автомобіль долає за 3,4 сек, максимальна швидкість – 250 км/год. В M-пакет автомобіля входить аеродинамічний обвіс, спортивна підвіска, спортивна вихлопна система, 19-дюймові легкосплавні диски, шини 275/40 R 19 і 285/40 R 19 (20-дюймові колеса також будуть доступні в якості опції), а також посилені гальма (опціонально карбоново-керамічні гальма з жовтими супортами).

Поточна BMW M5 BMW

Поточна BMW M5 BMW

Що стосується нинішньої версії M5 Competition, її потужність становить 625 к.с. при 6000 об/хв. і 750 Нм при 1800-5800 об/хв, розгін до 100 км / год – 3,3 секунди, а максимальна швидкість з додатковим пакетом M Driver – 305 км/год. Пакет для M5 Competition включає чорні "ніздрі" радіатора, чорні глянцеві деталі, чорні дзеркала M, спойлер на багажник, модифіковану систему випуску та підвіски (автомобіль нижчий на 7 мм), покращене рульове управління, ексклюзивні 20-дюймові легкосплавні диски, а також змінений інтер'єр.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW представила нову модель, яка шокувала величезними "ніздрями".