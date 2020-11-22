Якими були найбільш незвичайні "Таврії": моделі, які ви могли не бачити

ЗАЗ-1102 "Таврія" – культовий український автомобіль, якому 18 листопада 2020 року виповнилося 33 роки. Але ви могли не знати про найрідкісніші модифікації моделі.

AutoOboz згадав найбільш незвичайні версії бюджетника. Деякі відрізнялися від первинної задумки демократичного авто сміливим дизайном і нестандартними інженерними рішеннями, інші могли похвалитися покращеним оснащенням. Усі машини можна побачити на фото нижче.

Французький автопром відомий своєю увагою до найдрібніших деталей, завдяки яким кожна машина виходить продуманою, стильною, комфортною та сучасною. Проста "Таврія" повинна була відповідати високому рівню.

У Франції компанія Poch займалася модернізацією моделі ЗАЗ у 1991-93 рр. Серед змін – нові бампери, сучасний дизайн коліс і яскраві кольори. В інтер'єрі з'явилося оздоблення підвищеної якості.

Близько 30 років тому запорізький завод створив два експериментальних екземпляри "Таврії" з кузовом ландо – кабріолет, дах якого можна скласти лише частково. Дизайн вийшов дуже незвичайним і відразу давав зрозуміти, що машина не така проста.

Для випробувань автомобілі відправили до Греції. Після цього машини опинилися в Македонії. Сьогодні один екземпляр перебуває в Україні, другий – в Естонії.

У 90-х роках минулого століття в Німеччині з'явився електромобіль ЗАЗ "Таврія". Унікальна модель зовні повністю повторювала стандартний гетчбек. Єдина відмінність – невеликий роз'єм для зарядки, який розташовувався за емблемою спереду.

У рух електрокар приводив невеликий мотор потужністю 16 к.с. Запас ходу варіювався від 60 до 120 км. Проєкт провалився на ринку через ціну: за гроші ЗАЗ-1109 можна було купити в Німеччині седан Mercedes бізнес-класу.

На території Великобританії ЗАЗ "Таврія" з'явився 1991 року. Машини експортували в праворульному виконанні, що повністю відповідало місцевому автопрому.

Зовні такий автомобіль взагалі не відрізнявся від того, що продавався в Україні. За деякими даними, їздити британськими дорогами на "Таврії" насправді було не можна через те, що машина не вписувалася у багато норм.

1995 року виробництво ЗАЗ-1102 локалізували в Польщі. Автомобіль отримав безліч місцевих компонентів: радіоприймач, акумулятор, ковпаки коліс, покришки, свічки запалювання. Також двигун адаптували під суворіші європейські екологічні норми.

Ралі "Париж-Дакар" відоме на весь світ. 1988 року з'явився прототип гоночного автомобіля на базі "Таврії" для участі в цьому престижному змаганні. Двигун із передньої частини переїхав до центру кузова, а потужність боліда склала 180 к.с.

Максимальна швидкість 210 км/год здавалася чимось неймовірним для автомобіля ЗАЗ. Правда, від серійної машини, яка продавалася на ринку, цей "монстр" відрізнявся трохи більше ніж повністю. У ралі автомобіль так і не взяв участь.

Історія ЗАЗ-1102 завершилася 2007 року. А 2010-го в Україні створили експериментальний автомобіль – купе "Таврія". Зовні така машина кардинально відрізнялася від оригінальної моделі за рахунок більш спортивного дизайну.

Серед цікавого оснащення – дискові гальма на чотирьох колесах і мотор на 160 к.с.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про ціни на вживані ЗАЗ "Таврія" на українському вторинному ринку. Цікаво, що найдешевший варіант оцінили в 300 доларів, а найдорожчий коштує в 10 разів більше.