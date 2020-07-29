Якими авто цікавляться в світі та в Україні в найчастіше: топп`ятірка марок

Holts Auto, компанія, яка спеціалізується на обслуговуванні автомобілів, вивчила популярність автомобільних марок в інтернеті і склала список найбільш затребуваних з них. Йдеться про ті бренди, які користувачі "гуглять" найчастіше.

Holts Auto скористалася сервісом Google Keyword Planner і підрахувала, які автомобільні марки найчастіше шукали в пошуковій системі протягом останніх 12 місяців. Світовим переможцем стала BMW, яка займає перше місце в 137 країнах світу. Ця ж марка взяла "золото" і в Україні.

Найпопулярніші автомобільні марки 2020 у світі. Holts Auto

На другому місці розташувалася Toyota, причому відрив від BMW у неї колосальний – знаменитий японський бренд виявився найпопулярнішим "лише" у 21 країні світу.

Найпопулярніші автомобільні марки 2020 на Європі. Holts Auto

На третьому, четвертому і п'ятому місцях перебувають Mercedes, Tesla і Chevrolet відповідно.

В Європі ж п'ятірка лідерів виглядає наступним чином: BMW, Toyota, Tesla, Ferrari та Volkswagen.

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