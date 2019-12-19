Яким вийшов найдешевший кросовер Kia

Новий компактний кросовер Kia Sonet 2020 проходить активну фазу дорожніх випробувань. Тестовий прототип вже побачили на вулиці. Крім того, відомо технічні подробиці.

Автомобіль вийде невеликим. Як з'ясував OBOZREVATEL, новий Кіа Сонет 2020 виявиться найдешевшим кросовером корейського бренду.

Kia Sonet 2020 – новий компактний кросовер IndianAutosBlog

Довжина кузова не перевищить 4 м, адже таким автомобілям надаються податкові пільги в Індії. Саме там в першу чергу з'явиться бюджетний кросовер Кіа. Але модель вийде і на інші ринки. На даний момент кузов майже повністю прихований камуфляжем, однак важливі деталі все ж можна розгледіти.

Новини Бюджетний кросовер Hyundai Venue оцінили в 17 тисяч доларів

Задню частину Kia Sonet також сховали під камуфляжем IndianAutosBlog

Kia Sonet 2020 оснастять великою передньою решіткою. Схоже, бюджетний автомобіль не отримає модну дворівневу головну оптику. Можливо, це пов'язано з бажанням компанії візуально дистанціювати новинку від Hyundai Venue, з яким кросовер технічно уніфікований. Також на відміну від свого родича новий Kia отримає невеликі віконця в задніх стійках.

Кросовер Hyundai Venue 2019 – найближчий родич Kia Sonet 2020 hyundai.com

Повертаючись до технічних питань, машина отримає набір силових установок від кросовера Hyundai Venue.

Двигуни Kia Sonet 2020:

бензиновий 1.0 (83 к.с.)

бензиновий 1.6 (123 к.с.)

дизельний 1.4 (90 к.с.)

Офіційна прем'єра новинки відбудеться в лютому 2020-го, а купити автомобіль можна буде у другій половині наступного року.

Hyundai Venue – компактний і недорогий кросовер hyundai.com

Салон Kia Sonet, швидше за все, буде відрізнятися від Hyundai Venue, однак отримає схожу архітектуру hyundai.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Великий кросовер Kia Sorento 2020 готується до дебюту: що відомо про модель на даний момент.

Компанія Kia підготувала незвичайний кросовер з дивним дизайном: фото.

Кросовер Hyundai Santa Fe отримав найпотужніший двигун, який дозволив автомобілю наблизитися до великих позашляховиків.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!