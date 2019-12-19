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19 грудня • оновлено в 16:13
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Яким вийшов найдешевший кросовер Kia

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Новий компактний кросовер Kia Sonet 2020 проходить активну фазу дорожніх випробувань. Тестовий прототип вже побачили на вулиці. Крім того, відомо технічні подробиці.

Автомобіль вийде невеликим. Як з'ясував OBOZREVATEL, новий Кіа Сонет 2020 виявиться найдешевшим кросовером корейського бренду.

Kia Sonet 2020 – новий компактний кросовер

Kia Sonet 2020 – новий компактний кросовер

IndianAutosBlog

Довжина кузова не перевищить 4 м, адже таким автомобілям надаються податкові пільги в Індії. Саме там в першу чергу з'явиться бюджетний кросовер Кіа. Але модель вийде і на інші ринки. На даний момент кузов майже повністю прихований камуфляжем, однак важливі деталі все ж можна розгледіти.

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Задню частину Kia Sonet також сховали під камуфляжем

Задню частину Kia Sonet також сховали під камуфляжем

IndianAutosBlog

Kia Sonet 2020 оснастять великою передньою решіткою. Схоже, бюджетний автомобіль не отримає модну дворівневу головну оптику. Можливо, це пов'язано з бажанням компанії візуально дистанціювати новинку від Hyundai Venue, з яким кросовер технічно уніфікований. Також на відміну від свого родича новий Kia отримає невеликі віконця в задніх стійках.

Кросовер Hyundai Venue 2019 – найближчий родич Kia Sonet 2020

Кросовер Hyundai Venue 2019 – найближчий родич Kia Sonet 2020

hyundai.com

Повертаючись до технічних питань, машина отримає набір силових установок від кросовера Hyundai Venue.

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Двигуни Kia Sonet 2020:

  • бензиновий 1.0 (83 к.с.)

  • бензиновий 1.6 (123 к.с.)

  • дизельний 1.4 (90 к.с.)

Офіційна прем'єра новинки відбудеться в лютому 2020-го, а купити автомобіль можна буде у другій половині наступного року.

Hyundai Venue – компактний і недорогий кросовер

Hyundai Venue – компактний і недорогий кросовер

hyundai.com

Салон Kia Sonet, швидше за все, буде відрізнятися від Hyundai Venue, однак отримає схожу архітектуру

Салон Kia Sonet, швидше за все, буде відрізнятися від Hyundai Venue, однак отримає схожу архітектуру

hyundai.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер бюджетний автомобіль Kia новини
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