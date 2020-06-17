Яким міг вдатися легендарний Запорожець. Фото

Серійний ЗАЗ-966 міг виглядати саме так, але у виробництво вирушив інший автомобіль

У мережі показали фото предсерійного прототипу ЗАЗ-966. Цей проєкт сильно відрізнявся від серійної моделі, яка мала геть інший вигляд.

За інформацією видання "Голос Запоріжжя", прототип довгий час зберігався в Політехнічному інституті в Москві. Роками автомобіля ніхто не бачив, але тепер унікальний "Запорожець" показали громадськості.

У прототипу ЗАЗ-966 більш "пишні" форми, як порівняти з виробничим зразком

На перший погляд здається, що автомобіль виглядає так само, як серійний ЗАЗ-966, який виробляли з 1966-го до 1972 року в Україні. Насправді, для конвеєра кузов сильно спростили з міркувань економії та оптимізації виробничого процесу.

У ЗАЗ-966 було кілька альтернативних варіантів дизайну

Передсерійний "Запорожець" виглядає дорожчим та респектабельнішим, має "більш пишні" форми, як порівняти з виробничим варіантом, що здається стрункішим. Через це прототип сприймається як дорожчий автомобіль, який до того ж щедро прикрашений хромованими деталями.

Серійний ЗАЗ-966

Може здатися, що у виробництво вирушив такий самий Запорожець 966. Але в машини змінилися всі кузовні панелі

Мабуть, це й стало головним завданням конструкторів під час здешевлення автомобіля, який зрештою вдався більш простим і доступним. Орієнтовна дата створення експериментального ЗАЗ-966 – 1964 рік, за два роки до старту серійного виробництва.

Як розповідав OBOZREVATEL, раніше на продаж виставили "горбатого Запорожця" з потужним двигуном і салоном від Mazda.