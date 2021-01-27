Презентовано дизайн оновленого Mini Cooper: яким він буде. Фото

У новій версії Mini Cooper вставку решітки радіатора будуть виконана у кольорі кузова, а не в традиційний глянцево-чорний.

Аналогічну спрощену обробку отримала й задня частина, яка матиме велику кількість вставок в колір кузова. Про це повідомляє сайт MMR.

Також авто буде оснащене набором стандартних світлодіодних фар та декількома унікальними 17- і 18-дюймовими колісними дисками. Крім того, з’явиться градієнтний дах.

Для моделі будуть доступні три нових яскравих відтінки: Grey Metallic, Island Blue і Zesty Yellow.

Моторна лінійка оновленого Mini Cooper складається з декількох бензинових двигунів потужністю від 134 до 228 кінських сил та 184-сильного електричного агрегату.

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