Яким буде конкурент Renault Duster від Skoda

Skoda зважилася на розробку цілої лінійки недорогих моделей, щоб змагатися з бюджетними автомобілями. Головні суперники – кросовер Renault Duster і седан Renault Logan.

Недорогі Рено – сильні представники свого сегмента. Тому багато компаній хотіли б запропонувати суперників відомим моделям. Як стало відомо OBOZREVATEL, Skoda вже працює над цим.

Renault Duster – найбільш популярний бюджетний кросовер group.renault.com

Індійський офіс виробника зайнятий розробкою відповідних автомобілів в країні, чий ринок останнім часом активно розвивається. Крім того, нові машини можуть з'явитися і в Європі, де недорогі моделі також популярні. Це стосується як безпосередньо Renault, так і їх близнюків – Dacia Duster і Dacia Logan.

Новини Новий кросовер Skoda буде змагатися з Duster

Skoda Scala побудована на платформі MQB A0 skoda-auto.com

VW Polo базується на тій же платформі vw.com

Відповідно, для суперництва в різних класах чеський виробник розробляє відразу кілька новинок. Перша – компактний кросовер, створений на модифікованій платформі MQB A0. У різних версіях вона лежить в основі великої кількості автомобілів, в тому числі Skoda Scala, Volkswagen Polo і SEAT Ibiza.

SEAT Ibiza використовує одну з найпопулярніших платформ VW Group seat.com

Передвісника перспективної моделі покажуть в лютому 2020 року. Напевно новий кросовер Шкода виконають в актуальному корпоративному стилі. Натхненником може послужити Skoda Kamiq, який, до речі, теж базується на MQB A0.

Кросовер Шкода Камік може послужити прототипом дизайну бюджетної моделі skoda-auto.com

Skoda готує суперника і для Renault Logan group.renault.com

Цікаво, що вже до кінця наступного року серійний кросовер надійде в продаж. А на початку 2021-го до нього приєднається седан, який складе конкуренцію Renault Logan і Hyundai Accent.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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