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6 грудня • оновлено в 21:25
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Яким буде конкурент Renault Duster від Skoda

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Skoda зважилася на розробку цілої лінійки недорогих моделей, щоб змагатися з бюджетними автомобілями. Головні суперники – кросовер Renault Duster і седан Renault Logan.

Недорогі Рено – сильні представники свого сегмента. Тому багато компаній хотіли б запропонувати суперників відомим моделям. Як стало відомо OBOZREVATEL, Skoda вже працює над цим.

Renault Duster – найбільш популярний бюджетний кросовер

Renault Duster – найбільш популярний бюджетний кросовер

group.renault.com

Індійський офіс виробника зайнятий розробкою відповідних автомобілів в країні, чий ринок останнім часом активно розвивається. Крім того, нові машини можуть з'явитися і в Європі, де недорогі моделі також популярні. Це стосується як безпосередньо Renault, так і їх близнюків – Dacia Duster і Dacia Logan.

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Новий кросовер Skoda буде змагатися з Duster
Skoda Scala побудована на платформі MQB A0

Skoda Scala побудована на платформі MQB A0

skoda-auto.com

VW Polo базується на тій же платформі

VW Polo базується на тій же платформі

vw.com

Відповідно, для суперництва в різних класах чеський виробник розробляє відразу кілька новинок. Перша – компактний кросовер, створений на модифікованій платформі MQB A0. У різних версіях вона лежить в основі великої кількості автомобілів, в тому числі Skoda Scala, Volkswagen Polo і SEAT Ibiza.

SEAT Ibiza використовує одну з найпопулярніших платформ VW Group

SEAT Ibiza використовує одну з найпопулярніших платформ VW Group

seat.com

Передвісника перспективної моделі покажуть в лютому 2020 року. Напевно новий кросовер Шкода виконають в актуальному корпоративному стилі. Натхненником може послужити Skoda Kamiq, який, до речі, теж базується на MQB A0.

Кросовер Шкода Камік може послужити прототипом дизайну бюджетної моделі

Кросовер Шкода Камік може послужити прототипом дизайну бюджетної моделі

skoda-auto.com

Skoda готує суперника і для Renault Logan

Skoda готує суперника і для Renault Logan

group.renault.com

Цікаво, що вже до кінця наступного року серійний кросовер надійде в продаж. А на початку 2021-го до нього приєднається седан, який складе конкуренцію Renault Logan і Hyundai Accent.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто бюджетний автомобіль кросовер Skoda нові авто Renault новини
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