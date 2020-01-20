Яким авто зберігають вірність навіть через 15 років після купівлі

Американці вирішили з'ясувати, які авто знаходяться в одних руках найдовше. Результати виявилися досить вражаючими, хоча і не дивним: найбільшу вірність власники зберігають японським машинам.

Дослідження, проведене американською компанією iSeeCars, базується на основі аналізу понад 350 000 автомобілів 1981-2004 років випуску, що були продані у 2019 році. Результатом роботи експертів став список з 15 машин, з якими більшість автовласників не прощається навіть через 15 років після купівлі.

15 найкращих автомобілів, які найдовше перебувають в одних руках motortrader.com

Усі 15 позицій зайняли представники японського автопрому. Причому 10 з них – це автомобілі Toyota. У чому ж секрет успіху машин з Країни сходу сонця? Генеральний директор iSeeCars Фонг Лі припустив, що справа у надійності та довговічності. Як він пояснив, "власники з більшою ймовірністю тримаються за автомобілі, які як і раніше надійні та не вимагають значних витрат на технічне обслуговування".

Toyota Highlander 2014 cars.com

На вершині рейтингу розташувався середньорозмірний кросовер Toyota Highlander. Виявляється, протягом 15 років від цього автомобіля не відмовляється 18,3% покупців даної моделі. Це більш ніж у два рази перевищує середній показник по всім авто, який становить 7,7%.

Друге місце також займає Toyota, а саме, модель Sienna з показником в 15,5%. До п`ятірки лідерів увійшли Toyota Tacoma (14,5%), Toyota Tundra (14,2%) і Subaru Forester (12,8%).

В цілому ж ТОП-15 виглядає наступним чином:

ТОП-15 авто, які найдовше перебувають в одних руках iseecars.com

Паралельно із загальним рейтингом iSeeCars склала списки автомобілів за деякими сегментами. П'ятірка кращих по сегменту SUV вийшла такою: Toyota Highlander (18,3%), Subaru Forester (12,8%), Toyota RAV4 (12,7%), Honda Pilot (12,6%) і Honda CR-V (12, 4%).

Новини Названі найбезпечніші авто 2019 за версією Euro NCAP

А у спорткарів така картина: Audi S4 (7,9%), Mazda MX-5 Miata (7,7%), Chevrolet Camaro (7,1%), BMW Z4 (7,0%) та BMW M5 (6, 9%).

Нарешті, у ТОП-5 розкішних авто, якими найдовше володіють понад 15 років, увійшли такі моделі: Acura MDX (8,4%), BMW 3-Series (8,2%), Lexus IS 300 (8,0%), Audi S4 ( 7,9%) і Mercedes C-Class (7,2%).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що німці назвали найкращі старі авто вартістю до 5000 євро.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!