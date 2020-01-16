Який з 6 електрокарів найдалі проїде на холоді: реальний тест

Британські журналісти з Carwow вирішили закрити очі на офіційні дані, і самостійно з'ясувати, який реальний пробіг у популярних електрокарів.

На тест вони взяли Nissan Leaf, Kia e-Niro, Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Mercedes EQC і Tesla Model 3 у версії Long Range. Щоб випробування вийшло максимально справедливим, а умови – наближеними до реальних, всі автомобілі пересувалися по автомагістралі з активованим круїз-контролем з єдиної швидкістю, а їх кліматичні системи були налаштовані на одну і ту саму температуру.

Скріншот відео

Новини Водневий електрокар Toyota Mirai 2021 показаний у серійному вигляді

Так збіглося, що у Великій Британії зараз зима, тому в даному випадку доводиться говорити про перевірку автономності електрокарів саме в умовах холоду, коли запас ходу очікувано знижується. Адже, як відомо, чим холодніше навколишнє середовище, тим більше воно впливає на дальність руху EV. Зрозуміло, в таких умовах не один електрокар "не дотягнув" до заявлених цифр. Зате у нас є можливість подивитися, як поводиться той чи інший електрокар в ту пору, коли на вулиці без куртки особливо не погуляєш.

Результати випробування виглядають наступним чином:

Kia e-Niro: 410 км (90% від заявленого запасу ходу); Nissan Leaf e-Plus: 334 км (87% від заявленого запасу ходу); Audi e-tron: 331 км (81% від заявленого запасу ходу); Tesla Model 3: 434 км (78% від заявленого запасу ходу); Jaguar I-Pace: 359 км (76% від заявленого запасу ходу); Mercedes-Benz EQC: 312 км (75% від заявленого запасу ходу).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, чому у електромобілів падає запасу ходу взимку. Також у цій статті надані рекомендації щодо того, як заощаджувати енергію.

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