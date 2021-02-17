Як вибрати машину й купити її: головні нюанси

Наявність автомобіля сьогодні припинила бути примхою і стала необхідністю. Але вибрати машину – завдання не з простих.

AutoOboz розповідає, як підійти до цього процесу максимально раціонально і з чого варто почати. Головна мета – дібрати машину, яка буде повністю відповідати вимогам власника й радувати в повсякденній експлуатації.

Найпростіший варіант – купити седан. Як правило, такий тип кузова задовольняє найбільшу кількість автомобілістів і є найпопулярнішим незалежно від потреб. Все, що потрібно знати, – традиційний седан пропонує два ряди крісел і багажник середнього розміру. Цікаво, що такі автомобілі представлені в багатьох класах у широкому асортименті моделей. Довжина кузова варіюється від 4 до 6 м, а завдяки діапазону цін (від $10 000 до $500 000) кожен знайде ідеальний варіант для себе. Яскраві представники – Peugeot 301, Toyota Camry і Mercedes S-class.

Peugeot 301 – популярний недорогий седан Peugeot

Гетчбеки являють собою більш специфічний сегмент. Але на ринку Західної Європи, наприклад, саме на такі машини найвищий попит. Це пов'язано з компактним кузовом (хоча гетчбеки бувають і великими), що поєднується з практичним салоном. Варто також відзначити зручний доступ до вантажного відсіку завдяки великим багажним дверцятам – з цього погляду гетчбеки зручніші за седани. Представники сегменту – Mini, Volkswagen Golf і Porsche Panamera.

Volkswagen Golf – найвідоміший гетчбек Volkswagen

Універсал – фактично той же гетчбек, але з подовженою задньою частиною кузова і, відповідно, збільшеним об'ємом багажника. Такі автомобілі вибирають найбільш практичні сім'янини, котрі намагаються зберегти стильний дизайн свого транспортного засобу. Багато виробників пропонують покупцям свої універсали – Skoda Octavia, Mazda 6, BMW 5 Series.

Універсал Mazda 6 – класичний представник сегмента Mazda

Мінівени на перше місце ставлять практичність. Інтер'єри таких машин пропонують максимальний простір та величезну кількість боксів і кишень для дріб'язку. Мінівени часто здатні розмістити до 8 осіб всередині. Найчастіше зовнішній вигляд за цих умов відходить на другий план – такі машини загалом нуднуваті на вигляд. Однак окремі представники, на зразок Renault Espace, мають дуже стильний вигляд. Та на мінівени сьогодні зберігається запит тільки в Китаї, на глобальному ринку вони стрімко втрачають позиції, поступаючись більш популярним сегментам.

Renault Espace – стильний і практичний мінівен Renault

Позашляховики з'явилися як по-справжньому своєчасна відповідь на запитання про універсальний транспортний засіб. Сьогодні в таких машинах є просторий салон, сучасне оснащення, крутий дизайн і великий багажник. Величезний бонус – просунуті можливості на бездоріжжі, які дозволяють дістатися своєю машиною майже будь-якої точки. Проте найчастіше такі моделі вибирають міські жителі, яким подобається брутальний стиль. Головні недоліки виходять із тієї ж універсальності – ціна та ненажерливість. Відомі позашляховики – Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser – відомий позашляховик із легендарним ім'ям Toyota

Пікапи так само талановиті на бездоріжжі, але пропонують спрощене оснащення в обмін на величезний вантажний відсік. У місті такі машини з'являються дуже рідко. Можна звернути увагу на Ford Ranger, Nissan Navara і Great Wall Wingle 7.

Great Wall Wingle 7 – китайський пікап Great Wall

Кросовери на сьогодні – найбільш перспективний сегмент, що швидко зростає. Ці автомобілі, грубо кажучи, поєднали в собі ключові особливості всіх автомобілів і пропонують на дивно широкий асортимент. Вони настільки ж практичні, як універсали, бувають величезними, щоб розмістити 7-8 чоловік, компактними, щоб легко паркуватися в місті, та навіть іноді здатні проявити цікаві можливості на бездоріжжі. Але здебільшого кросоверами краще не з'їжджати з твердого асфальту, для якого вони передусім і створювалися. Ви точно знаєте такі моделі, як Nissan Qashqai, Audi Q5 і Hyundai Santa Fe.

Nissan Qashqai – один із найпопулярніших кросоверів на ринку Nissan

Купе – седан із двома дверима замість чотирьох, якщо говорити грубо. Такий автомобіль чудово вам підійде, якщо ви не обтяжені питаннями практичності та маєте в своєму розпорядженні серйозний бюджет. За такі машини доведеться як слід заплатити через їхнє іміджеве позиціонування. Та покупець отримає приголомшливий дизайн і найкращі технічні напрацювання, які здатен запропонувати сучасний автопром. На думку відразу спадають Audi A5 і Aston Martin DB11.

Audi A5 – красиве німецьке купе Audi

Кабріолет являє собою те саме купе, дах якого (тканинний чи металевий) можна скласти в багажник (вручну або за допомогою електричного механізму). Родстер – найбільш специфічний тип кузова, – це кабріолет із двома сидіннями. Mazda MX-5 – хороший приклад.

Mazda MX-5 – родстер для двох Mazda

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найнадійніші автомобілі, які можна купити в Україні. До того ж усі наведені моделі зовсім недорогі.