Рейтинг машин, що іржавіють усього за кілька років: яких моделей краще уникати

До автомобіля ми висуваємо чіткі вимоги: надійність, якість, економічність і практичність. Для багатьох також важлива ціна. Та деякі властивості проявляються у процесі експлуатації. Наприклад, стійкість до корозії.

AutoOboz розповідає про автомобілі, які гірше від інших моделей протистоять іржі. За цими машинами закріпилася не дуже гарна репутація. Свою недугу вони можуть проявити раптово, але прогресує корозія швидко. Яких автомобілів з цього погляду краще уникати?

Lada Granta

Дешевий російський автомобіль являє собою еволюцію старої моделі Lada Kalina. Логічно, що багато ключових характеристик машині дісталося від попередника. Бюджетник відверто погано протистоїть іржі.

Lada Granta часто іржавіє Lada

Внутрішня частина капота – одне зі слабких місць ad-cd.net

Через погане оцинковування власники постійно скаржаться на кузов, що гниє. Найбільш вразливі місця – днище, пороги і внутрішня частина капота. Всі ці елементи можуть повністю проржавіти за два-три роки.

Hyundai Creta

Колись популярний компактний кросовер Hyundai Creta теж не радує підготовкою до експлуатації у вологому кліматі. Головна причина – неякісне фарбування, через що кузов швидко іржавіє.

Hyundai Creta – популярний автомобіль, із яким трапляються проблеми Hyundai

Через неякісне фарбування кузов Hyundai Creta може почати іржавіти zr.ru

Skoda Yeti

Колись Skoda Yeti відмінно продавалася. Покупцям подобалася ціна, практичність і традиційний підхід Skoda до створення зручних автомобілів для повсякденної експлуатації. Але задоволені були не всі.

Дивно, та Yeti виділявся на тлі модельного ряду чеського бренду поганою стійкістю до корозії. Багато хто пов'язує це з неякісним оцинковуванням.

Зі Skoda Yeti потрібно зберігати пильність Skoda

Не всі моделі Skoda добре протистоять корозії ad-cd.net

УАЗ "Патріот"

Цьому позашляховику більш ніж 20 років. Водночас його все ще можна купити новим. Проте це не скасовує традиційних для моделі "іржавих" проблем. Страждають майже всі власники.

Автомобіль здатний практично повністю "розчинитися" в повітрі за кілька років. Проте проблема настільки серйозна, що іноді покупці отримують іржаві екземпляри відразу після збирання нової машини на конвеєрі.

Навіть новий УАЗ "Патріот" іржавіє УАЗ

Власники постійно скаржаться на УАЗ "Патріот" i.ytimg.com

Renault Logan

Популярний бестселер у сегменті бюджетних моделей теж страждає від іржі. Хоча у випадку з цією машиною все не так однозначно.

Вживаний Logan необхідно уважно оглядати Renault

Renault Logan може завдати проблем krown.by

Renault Logan однаково захищений і не захищений від корозії. Окремі екземпляри можуть проявити перші руді плями через дві зими, інші не піддаються іржі протягом десятиліття. Головне, уважно оглядати вживану машину перед купівлею.

Mazda 6

Старі покоління Mazda 6 не дуже добре виявляють себе на предмет стійкості до корозії в умовах агресивного мінливого клімату. Слабке місце – днище. Але серйозні проблеми машина продемонструє через 6-7 років експлуатації.

Старі Mazda 6 не готові до важких умов експлуатації Mazda

У Mazda 6 іржавіє днище, та мають минути роки mazda6club.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про позашляховики, що не доставляють проблем із надійністю своїм власникам. Їхня конструкція перевірена часом, а всі агрегати і вузли працюють стабільно практично в будь-яких умовах.