Які вживані авто можна купити від 10 євро у Німеччині: топ найдешевших машин

Від деяких автомобілів німцям дешевше позбутися за символічні гроші, ніж намагатися продати їх за більш-менш серйозну суму. Найчастіше це старі і "втомлені" машини, які невигідно ремонтувати.

Так, раніше OBOZREVATEL вже писав, що в Німеччині деякі автомобілі можна купити навіть за 50 євро. Однак, є і ще дешевше.

У даній добірці, заснованій на базі онлайн-оголошень mobile.de, представлені машини, які можна забрати в Німеччині менше, ніж за півсотні євро.

Renault Clio 1998 10 євро

Авто в Німеччині, які коштують менше 50 євро. Фото: mobille.de

Даний автомобіль не експлуатувався з 2017 року, що добре видно по фото. Пробіг – всього лише 128 000 км (в усякому разі, такий вказано). Ще один плюс – за українськими мірками машина виглядає досить "живою".

Volkswagen Golf III, 20 євро

Авто в Німеччині, які коштують менше 50 євро. Фото: mobille.de

VW Golf III досить популярний в Україні в якості вживаного авто з Європи і, мало хто знає, що один з таких авто зараз продають в Німеччині за символічні 600 грн. Автомобіль перебуває на ходу, хоча є багато питань по навесних елементах. Пробіг – 250 000 км.

Volvo V40 1999 року, 30 євро

Авто в Німеччині, які коштують менше 50 євро. Фото: mobille.de

"Шведська валіза" з робочим двигуном, однак поїхати на ній не вийде – як мінімум, поки не зробиш головну оптику (вона повністю відсутня). Є також зауваження по кузову, зате в комплекті з машиною йде майже нова "гума" Vredestein.

Opel Astra 2003 40 євро

Авто в Німеччині, які коштують менше 50 євро. Фото: mobille.de

В цілому, як зазначає автор, автомобіль в нормальному стані, єдиний нюанс – вийшов з ладу паливний насос. Пробіг – 260 000 км.

Втім, і такі пропозиції – не межа. Як раніше писав OBOZREVATEL, деякі авто в Німеччині віддають навіть безкоштовно.

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