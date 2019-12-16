Які вживані авто найкраще купувати у 2020 році

У США представили список вживаних авто, які рекомендуються до купівлі у 2020 році.
Рейтинг був складений авторитетним американським сайтом з підбору авто iseecars.com. Дослідження базується на основі аналізу більш ніж 20 млн автомобілів, які були випущені не пізніше 2011 року, при цьому за основу бралися такі критерії, як надійність, втрата вартості (за 5 років з моменту першої покупки) і безпека (не менше 4.0 балів з 5.0 за підсумками краш-тестів Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NTHSA). Також враховувався пробіг автомобілів – були виключені ті машини, одометри яких показували більше 200 000 миль (320 000 км). Щоправда, для електромобілів цей поріг був набагато меншим – 100 000 миль.
Усього до "турнірної таблиці" найкращих увійшло 9 автомобілів – по одному переможцю у кожному популярному сегменті. В ньому представлені як звичайні легковики, так і електромобілі, а також великі позашляховики.
А у одного з автовиробників є великий привід для гордості, оскільки чотири позиції з дев'яти належать його моделям.
Найкращі вживані авто на 2020 рік, які зайняли перше місце:
Найкращий легковий автомобіль: Honda Civic
Найкращий спортивний автомобіль: Ford Mustang
Найкращий кросовер: Toyota 4Runner
Найкращий пікап: Toyota Tacoma
Найкращий мінівен: Toyota Sienna
Найкращий розкішний автомобіль: Lexus ES 350
Найкращий розкішний кросовер: Acura MDX
Найкращий EV: Tesla Model S
Найкращий гібридний автомобіль: Toyota Prius
Найкращі вживані авто на 2020 рік, які посіли перше місце (зліва направо)
Найкращі вживані авто на 2020 рік, які посіли друге місце:
Легковий автомобіль: Toyota Corolla
Спортивний автомобіль: Dodge Charger
Кросовер: Toyota Highlander
Пікап: Honda Ridgeline
Мінівен: Honda Odyssey
Розкішний автомобіль: Mercedes-Benz E-Class
Розкішний кросовер: Volvo XC90
EV: Chevrolet Volt
Гібридний автомобіль: Toyota Camry Hybrid
Найкращі вживані авто на 2020 рік, які посіли друге місце (зліва направо)
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