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16 грудня • оновлено в 14:01
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Які вживані авто найкраще купувати у 2020 році

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У США представили список вживаних авто, які рекомендуються до купівлі у 2020 році.

Рейтинг був складений авторитетним американським сайтом з підбору авто iseecars.com. Дослідження базується на основі аналізу більш ніж 20 млн автомобілів, які були випущені не пізніше 2011 року, при цьому за основу бралися такі критерії, як надійність, втрата вартості (за 5 років з моменту першої покупки) і безпека (не менше 4.0 балів з 5.0 за підсумками краш-тестів Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NTHSA). Також враховувався пробіг автомобілів – були виключені ті машини, одометри яких показували більше 200 000 миль (320 000 км). Щоправда, для електромобілів цей поріг був набагато меншим – 100 000 миль.

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Усього до "турнірної таблиці" найкращих увійшло 9 автомобілів – по одному переможцю у кожному популярному сегменті. В ньому представлені як звичайні легковики, так і електромобілі, а також великі позашляховики.

А у одного з автовиробників є великий привід для гордості, оскільки чотири позиції з дев'яти належать його моделям.

Найкращі вживані авто на 2020 рік, які зайняли перше місце:

  • Найкращий легковий автомобіль: Honda Civic

  • Найкращий спортивний автомобіль: Ford Mustang

  • Найкращий кросовер: Toyota 4Runner

  • Найкращий пікап: Toyota Tacoma

  • Найкращий мінівен: Toyota Sienna

  • Найкращий розкішний автомобіль: Lexus ES 350

  • Найкращий розкішний кросовер: Acura MDX

  • Найкращий EV: Tesla Model S

  • Найкращий гібридний автомобіль: Toyota Prius

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Найкращі вживані авто на 2020 рік, які посіли перше місце (зліва направо)

Найкращі вживані авто на 2020 рік, які посіли перше місце (зліва направо)

Найкращі вживані авто на 2020 рік, які посіли друге місце:

  • Легковий автомобіль: Toyota Corolla

  • Спортивний автомобіль: Dodge Charger

  • Кросовер: Toyota Highlander

  • Пікап: Honda Ridgeline

  • Мінівен: Honda Odyssey

  • Розкішний автомобіль: Mercedes-Benz E-Class

  • Розкішний кросовер: Volvo XC90

  • EV: Chevrolet Volt

  • Гібридний автомобіль: Toyota Camry Hybrid

Найкращі вживані авто на 2020 рік, які посіли друге місце (зліва направо)

Найкращі вживані авто на 2020 рік, які посіли друге місце (зліва направо)

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

35-річний Toyota Land Cruiser оцінили як новеньку Camry.

Названо авто, які без ремонту можуть проїхати більше 300 000 км.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто рейтинг б/к автомобіль
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