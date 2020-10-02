"Прикурювання" і перегрівання: помилки водіїв, які ламають автомобіль

Автомобіль – це складний механізм, який складається з величезної кількості елементів. Всі агрегати сучасного транспортного засобу складаються з декількох деталей. Отже, все це можна зламати.

АвтоОбоз склав список поширених помилок, які призводять до поломок автомобіля. Найчастіше це відбувається саме з вини водія. При уявній надійності транспортних засобів, їх не так важко вивести з ладу.

Поломка електрики

Електрика автомобіля впорається з закінченням свого життєвого циклу і без сторонньої допомоги. Але цю подію можна наблизити необережним поводженням. Це один з найбільш вразливих вузлів транспортного засобу – як правило, саме електрика виходить з ладу першою. Поширений сценарій, якщо відкинути природне "старіння", – порушена послідовність дій в процесі "прикурювання" акумулятора.

"Прикурювання" – нескладна операція, але важливо дотримуватися послідовності дій. Фото: ddcar.ru

Що радять фахівці? Необхідно заглушити двигуни і вимкнути всі джерела споживання енергії в обох машинах. Червоний кабель потрібно з'єднати з [+] розрядженого акумулятора, а інший кінець – з [+] зарядженого акумулятора. До [-] того ж авто – чорний кабель, а його інший кінець з'єднати з якою-небудь металевою частиною "розрядженого" автомобіля (підійде блок циліндрів двигуна). Далі потрібно запустити мотор машини, яка надає допомогу, а потім – і іншої машини. Якщо все вийшло, необхідно зняти кабелі в зворотній послідовності.

Операція нескладна, але в подібних ситуаціях все одно краще звернутися за допомогою до професіоналів. Більш того, порушення порядку "прикурювання" може призвести до короткого замикання.

Перегрів двигуна

Важливо дотримуватися температурного режиму роботи двигуна. Але мотор все одно може перегрітися. Спроба заглушити двигун в такій ситуації – помилка, хоча це може здатися хорошим рішенням. Справа в тому, що охолоджуюча рідина циркулює лише при працюючому моторі. Якщо його заглушити, це не наблизить падіння температури.

Важливо робити правильні дії в разі перегріву мотору. Фото: drivenn.ru

Розігрітий агрегат може отримати серйозні пошкодження внаслідок деформації металевих деталей через сильний нагрів. Хороший спосіб знизити температуру – увімкнути обігрів салону, через що тепло з моторного відсіку почне розсіюватися.

Перевантаження автомобіля

Неправильно підібраний вантаж – небезпечний ворог тривалого терміну служби будь-якого транспортного засобу. Кожен автомобіль розрахований на буксирування певної ваги, інші машини хіба що дозволяють завантажити багажник і не передбачають роботи з важким причепом.

Кожний транспортний засіб розрахований на роботу з певною вагою вантажів. Фото: law.ru

Недотримання вагового регламенту підвищує експлуатаційні навантаження автомобіля. Цікаво, що це призводить до поломки всіх вузлів: двигуна, КПП ( про це ми розповідали раніше ), елементів підвіски та гальм. Швидше за все, транспортний засіб не відразу дасть знати про недуги. Але перевищення максимально допустимої ваги на буксирі обов'язково призведе до поломок.

Неправильне поводження з коробкою передач

Автовиробники сьогодні пропонують різні типи КПП. Кожен з них проявляє себе найкращим чином в певних сценаріях на конкретних транспортних засобах, під час різних навантажень і характерів експлуатації. Їх об'єднує лише одне – все можна зламати при неправильному поводженні.

Особливо часто невірним поводженням з КПП грішать молоді водії. Фото: avtomonitor.ru

У випадку з механічною КПП можна неодноразово порушити режим взаємодії зі зчепленням (невитиснута до кінця педаль або її затримка в неналежних ситуаціях), зловживати перемиканнями на підвищені передачі при низьких оборотах, знову ж перевищення ваги на буксирі. У випадку з автоматичною КПП деякі водії марно переводять селектор у режим "Паркінг" при кожній зупинці (наприклад, на світлофорі). Це не призводить до економії палива, але скорочує термін служби компонентів коробки. Роботизовані КПП не терплять високих навантажень. Але мова йде скоріше про правильну роботу під навантаженням. Наприклад, старт руху в гору або з вантажем не варто проводити повільно, адже зчеплення може перегрітися і вийти з ладу.

Непрогрітий двигун

Проблема набирає особливої актуальності в холодну пору року. Питання в першу чергу стосується старих машин, але є тонкість, яка стосується і сучасних транспортних засобів. На новому автомобілі можна починати рух відразу, але давати високі навантаження не варто.

Двигуну необхідні рівномірні робочі температури. Фото: ashost.autostrong-m.by

Непрогріті агрегати не зможуть забезпечити нормативну роботу в рамках експлуатаційних показників, холодне масло погано циркулює в системі й не дуже добре змащує деталі. Результат – деформації через нерівномірну робочу температуру і проблеми з металевими частинами двигуна.

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