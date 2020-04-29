Які авто до 6000 євро радять купувати німці

Серед дуже дешевих автомобілів на вторинному ринку теж є хороші пропозиції. Причому це далеко не завжди стосується "розпіарених" моделей.

Німецька організація технічного нагляду (TUV) продовжує публікувати свої рейтинг надійності б/в авто. На цей раз її фахівці представили список гідних машин, які можна купити менше, ніж за 6000 євро.

Як підкреслюють в TUV, похвали удостоїлися не тільки такі горезвісні моделі, як VW Golf, Audi A3, Mercedes A-Class і BMW 1 Series, а й більш скромні моделі – наприклад, Toyota Auris і Mazda3.

Ну а загалом же рейтинг виглядає наступним чином:

Audi A3 8P

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Переконливий компактний автомобіль з хорошою довговічністю – власники мало на що скаржаться навіть при великих пробігах. Щоправда, у моделей старше 9 років потрібно звернути увагу на двигун – можливі втрати масла. Ціна – від 1900 євро.

Toyota Auris першого покоління (E15)

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Надійний автомобіль з високим рівнем безпеки і просторим салоном. Навіть по закінченні більш десяти років у "Аріса" часто не знаходять значних дефектів, хоча потрібно звернути увагу на стоянкове гальмо. Ціна – від 3900 євро.

Mercedes-Benz A-Class A180 (W169)

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Не дуже шикарний, але практичний і солідний автомобіль. Проте, покупці старих екземплярів повинні завжди дивитися на гальма – мають місце зношені гальмівні диски або проблеми з гальмівними тросами. Ціна – від 1700 євро.

BMW 1-Series E81 / E82 / E87 / E88

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Довговічне авто, якому не характерні, серед іншого, іржа і втрата масла. На моделях старше 7 років можуть бути проблеми з пружинами. Ціна – від 2500 євро.

VW Golf VI покоління

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Абсолютний бестселер серед компактних авто з відмінною надійністю. Але варто бути обережним з двигунами 1.2 і 1.4 TSI, вони можуть страждати від проблем в ланцюзі приводу ГРМ. У гіршому випадку це може привести до серйозного пошкодження двигуна. Ціна – вiд 3800 євро.

Mazda3 BL

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Автомобіль високої якості, що заслуговує всяких похвал. Серед дешевих авто у нього найкраща гальмівна система. Ціна – від 5500 євро.

Honda Civic 8 покоління

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Хороший автомобіль з незвичайним дизайном. Але краще купувати той екземпляр, який регулярно обслуговували. Ціна – від 3500 євро.

Volvo S40 / V50

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Дорогий в експлуатації, зате дуже надійний (особливо радує підвіска). Ціна – від 2000 євро.

Citroen C4 N

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В цілому непогане авто, але є одне "але". У моделей, випущених до 2018 року, відзначається ряд недоліків. Зокрема, зношені або іржаві гальмівні диски, несправності освітлення та підвіски. Ціна – від 4500 євро.

Ford Focus третього покоління

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Популярна модель на вторинному ринку. Краще звертати увагу на моделі віком до 5 років. Ціна – від 5000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці назвали найнадійніші автомобілі в декількох вікових категоріях.