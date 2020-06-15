Які автомобілі в Україні найчастіше переводять на газ

Автомобілі з ГБО користуються в Україні великим попитом. Багато власників як і раніше вважають за краще переводити своїх "залізней коней" на альтернативне паливо.

Сайт auto.ria вивчив статистику по реєстраціях ГБО за минулий місяць і, таким чином, склав список машин, які найчастіше оснащують газобалонним обладнанням.

Найпопулярніші авто з ГБО в Україні

З'ясувалося, що за заміною техпаспорта більше інших звертаються господарі ВАЗ, Toyota і Volkswagen. А в цілому десятка лідерів виглядає таким чином:

ВАЗ – 237 од; Toyota – 152; Volkswagen – 127; Hyundai – 113; Renault – 107; Skoda – 106; Chevrolet – 99; Ford – 92; Daewoo – 85; Nissan – 84.

Крім того, були названі і конкретні моделі, які активніше за інших переводять на газ. Це Daewoo Lanos, Skoda Octavia і Chevrolet Aveo.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що експерти склали рейтинг найбільш ненадійних автомобілів.