Які автомобілі купують українці: ТОП-20 моделей

2020 рік ще не закінчений, але проміжні результати вже є. Експерти назвали найбільш затребувані автомобілі на українському ринку за сім місяців поточного року.

Фахівці Укравтопром визначили найбільш популярні автомобілі, які обирають українські водії. Експерти склали списки 10 нових і 10 вживаних авто. З січня по липень в Україні зареєстрували 219,1 тис. автомобілів.

З цієї кількості новими виявилися 45,5 тис. машин, 173,6 тис. – вживані авто, ввезені з-за кордону для першої реєстрації в Україні.

ТОП-10 нових автомобілів:

Renault Duster – 3041 шт. Kia Sportage – 2875 шт. Toyota RAV4 – 2836 шт. Renault Sandero – 1983 шт. Renault Logan – 1906 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 1250 шт. Hyundai Tucson – 1206 шт. Skoda Octavia – 1182 шт. Mazda CX-5 – 928 шт. Toyota Camry – 914 шт.

Volkswagen Passat – улюблений старий автомобіль українців. Фото: motorpage.ru

ТОП-10 вживаних автомобілів:

VW Passat – 9520 шт. Renault Megane – 9059 шт. Skoda Octavia – 7942 шт. VW Golf – 6751 шт. Ford Focus – 6720 шт. VW Jetta – 4738 шт. Nissan Rogue – 4555 шт. Skoda Fabia – 3974 шт. Opel Astra – 3536 шт. Ford Fusion – 3215 шт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про падіння попиту на електромобілі в Україні.