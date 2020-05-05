Які авто найчастіше та найрідше ламаються в дорозі

Журнал AutoBild склав список автомобілів, які найрідше та найчастіше ламаються безпосередньо в дорозі. Дослідження базується на основі даних німецького автоклубу ADAC.

Ось уже як протягом більше ста років клуб ADAC приходить на допомогу автомобілістам, які ламаються в дорозі. У 2019 його члени виїхали на понад 3 млн 700 тис. викликів, що в середньому склало більше 10 000 операцій з порятунку на день. Коли механіки виришають на виклик, вони фіксують марку і модель автомобіля, а також її несправність, завдяки чому журналісти потім можуть зібрати зведені дані ы визначити найменш та найбільш проблемні машини, а також назвати поломки, з якими найчастіше доводиться стикатися (в даному випадку це якраз і виконав АвтоБілд).

dw.com

Так що ж показує статистика? Як не дивно, з 113 моделей автомобілів 25 марок, які в ній опинилися, найбільшою надійністю користуються німецькі автомобілі преміум-класу – Audi (A1, A3, A4, A5, Q3, Q5, A6), BMW (1,2,3, 4, 5-Series, X1 X3) і Mercedes (A-Class, B-Class, CLA, GLA, GLC, GLK, GLE). Втім, стосується це не всього люксу – Mercedes E-Class виявився дуже "ламучим" автомобілем (модель до 2013 року випуску), у нього часто відзначаються проблеми з такими компонентами, як стартер, замок запалювання і акумулятор, а також дефекти рульового управління.

Крім того, серед кращих виявилася пара моделей Toyota (Aygo, Yaris) і Mitsubishi (Space Star, ASX). Нарешті, похвали удостоїлися також Citroën C3, Honda Jazz, Mazda CX-3, Renault Captur, Fiat Punto і Mini.

А ось в списку аутсайдерів опинилися два Smart (Fortwo і Forfour), Fiat 500, Hyundai i20 і Opel Insignia. Також часто в дорозі ламалися мінівени – Ford S-Max, Seat Alhambra, VW Sharan і Opel Meriva. Але все ж найбільше виникали проблеми з Nissan Qashqai і Kia Ceed. Однак заради справедливості варто відзначити, що у Кашкая як такого все добре – його репутацію лише підмочив бортовий акумулятор, який часто виходив з ладу.

automobilclubvergleich.de

Втім, проблема акумулятора характерна для всіх автомобілів: згідно зі статистикою аварій ADAC, на неї припадає 41,8% всіх несправностей (в середньому батарея виходить з ладу на 5-6 році життя). Далі найбільш частими йдуть проблеми по двигуну (до таких належать, наприклад,вприск, датчики і запалювання) – їх частка становить 17,4%. Замикає ТОП-3 несправності електроніки (зокрема, стартера і освітлення) – на них припадає 10,6% всіх поломок.

autozeitung.de

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