Які авто найчастіше шукають на європейських онлайн-майданчиках: названо моделі

У 2020 році серед інтернет-оголошень про продаж авто в Європі найчастіше шукали Volkswagen Golf. А ось сегменті електромобілів лідером виявилася Tesla Model S.

Про це свідчить рейтинг European Report 2020 року, складений найпопулярнішою платформою з продажу нових і вживаних авто AutoScout24. Згідно з рейтингом, п'ять найбільш затребуваних автомобілів зайняли німецькі машини: VW Golf (3,78 відсотка), BMW 3-Series (3,14 відсотка), Mercedes C-Class (2,55 відсотка), BMW X Series (2,47 відсотка) і Mercedes E-Class (2,19 відсотка).

VW Golf VW

Відзначається, що "Гольф" є лідером практично у всіх європейських країнах. Виняток склала лише Франція – там покупці більше шукають Ford Mustang (2,79 відсотка), ніж VW Golf (2,32 відсотка).

Tesla Model S Tesla

Якщо говорити про електрокари, Tesla Model S також зайняла домінуючу позицію майже у всіх країнах ЄС. Далі за нею по популярності слідують Renault Zoe, BMW i3, Tesla Model 3 і Audi e-tron.

Що стосується пошуку за брендами, на першому місці розташувався Mercedes-Benz (13,87 відсотка), за ним йде BMW (12,82 відсотка) і на третьому місці Volkswagen (11,44 відсотка).

Відзначимо, що українці також активно підбирають собі авто на європейських онлайн-майданчиках, зокрема, і на AutoScout24. Після пошуку необхідного варіанта за автомобілем їдуть до Європи, після чого його приганяють, розмитнюють і ставлять на облік.

Як рані писав OBOZREVATEL: