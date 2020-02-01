Які авто ламаються найменше та найбільше: що показали первірки на СТО

Німецька організація з технічного нагляду TÜV підвела підсумки масштабної перевірки старих авто. На підставі цього були створені списки машин, які ламаються найменше та найбільше.

Але для початку кілька слів про те, яким чином TÜV формує свої рейтинги.

Які авто ламаються найменше та найбільше tuv.com

Таке дослідження німці проводить щороку. Звіт TÜV грунтується на даних, зібраних під час періодичних ТО легкових автомобілів на станціях техогляду у Німеччині. Машину "заганяють" на діагностичний стенд, після чого починається пошук дефектів, які представляють серйозну загрозу безпеці руху. Перевіряється ефективність гальм, амортизаторів, освітлення, ходової частини, шин, вихлопної системи. Крім того, фахівці звертає увагу на корозію – особливо в тому випадку, якщо вона впливає на безпеку.

Коли авто в Німеччині проходить ТО, воно отримує ось таку наліпку на номер tz.de

При цьому дуже важливо, щоб кожна перевірка був ідентична одна одній і включала в себе один і той самий набір контрольних заходів. Таким чином, оцінку кожного автомобіля, який залишає діагностичний стенд, можна об'єктивно і повністю зіставити з іншими автомобілями.

Під час діагностики враховуються тільки серйозні дефекти – їх потім і вносять в базу. Ще один важливий момент – в статистику включають лише ті моделі, які пройшли перевірку у кількості не менше 10 000 екземплярів.

Рейтинги TÜV нерідко звинувачують у тому, що вони не можуть бути повністю об'єктивним джерелом інформації про несправності і довговічності автомобілів, але вони, безумовно, дають значні знання про якість окремих моделей авто. Логіка проста: якщо елементи і вузли, перевірені під час діагностичних тестів на різних екземплярах однієї і тієї самої моделі, мають невелику несправність, то вони і не будуть викликати проблем. І навпаки. Практика показує, що цей сценарій дійсно працює. Ось чому, незважаючи на деякий скептицизм, звіти TÜV високо цінуються серед людей, які серйозно ставляться до купівлі вживаного автомобіля.

В остаточному підсумку, експерти визначають відсоток несправностей від загального числа перевірених авто відповідних моделей у різних вікових категоріях. А потім формують ТОП найнадійніших і найбільш ненадійних авто, мають у своєму розпорядженні їх по шести вікових групах: два і три роки, чотири і п'ять років, шість і сім років, вісім і дев'ять років, а також десять і одинадцять років

Тепер же переходимо до головних героїв – автомобілів, які "перемогли" і програли "в рамках звіту TÜV 2020. Повні списки наводить сайт autobild.de (у дужках вказаний відсоток дефектних екземплярів від загальної кількості моделей).

Автомобілі, які ламаються найменше

Авто 2-3 роки

Mercedes GLC (2,17%) Mercedes SLC (2,20%) Porsche 911 (2,20%) Mercedes B-Class (2,4%) Mercedes A-Class (2,5%)

4-5 річні машини

Porsche 911 (3,5%) Opel Mokka (5,0%) Audi TT (5,1%) Mercedes B-Class (5,1%) Mercedes SLK (5,1%)

Авто 6-7 років

Porsche 911 (6,1%) Audi TT (6,6%) Mercedes SLK (6,8%) Mercedes B-Class (7,5%) Audi Q5 (8,5%)

Автомобілі 8-9 років

Porsche 911 (8,2%) Audi TT (11,7%) BMW X1 (13,1%) Audi Q5 (13,5%) Mercedes E-Class Coupe (14,6%) Volkswagen Golf Plus (14,6%)

10-11 річні автомобілі

Porsche 911 (11,1%) Audi TT (15,6%) Volkswagen Golf Plus (17,6%) Mercedes SLK (19,5%) Volkswagen Eos (21,2%)

Автомобілі, які ламаються найбільше

Авто 2-3 роки

Dacia Logan (13,6%) Dacia Duster (11,7%) Citroen Berlingo (11,2%) Fiat Punto (10,8%) Ford Ka (10,7%)

4-5 річні машини

Chevrolet Spark (24,2%) Volkswagen Sharan (20,2%) Seat Alhambra (19,9%) Fiat Punto (18,7%) Ford Galaxy (18,2%)

Авто 6-7 років

Chevrolet Spark (31,9%) Dacia Logan (31,0%) Renault Kangoo (29,7%) Dacia Sandero (28,5%) Ford Galaxy (26,9%)

Автомобілі 8-9 років

Chevrolet Matiz (38,8%) Dacia Logan (38,5%) Renault Kangoo (34,9%) Dacia Sandero (34,7%) Fiat Panda (34,3%)

10-11 річні автомобілі

Chevrolet Matiz (43,1%) Dacia Logan (43,1%) Volkswagen Sharan (39,6%) Dacia Sandero (39,5%) Ford Ka (39,0%)

Нагадаємо, раніше німецькі експерти назвали кращі старі авто, до віді можна купити до 5000 євро. Правда, стосується це тієї ж Німеччини.

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