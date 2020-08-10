Яке авто краще захищає при ДТП: старе велике чи нове маленьке

Кілька років тому науково-популярний YouTube-канал Holmes Solutions вирішив з'ясувати, яке авто краще захищає при зіткненні – старе велике або нове компактне. Для цього вчені-журналісти взяли по одному представнику з кожної групи і зіштовхнули їх один з одним.

На такий краш-тест експертів підштовхнули неоднозначні теоретичні відповіді. З одного боку, важка і велика стара машина створює більший імпульс при зіткненні та має більшу площу поглинання ударів, а з іншого – сучасний автомобіль, нехай і компактний, протиставляє цьому поліпшені технології безпеки, які суттєво зробили крок вперед за останні десятиліття (сучасні автомобілі мають безліч зон поглинання енергії при ударі, незалежно від розміру та ваги автомобіля).

Старе велике авто проти нового компактного - яке безпечніше при ДТП. Скріншот відео

Так як же себе показали обидва авто, а саме універсал з 90-х років і Toyota Yaris попереднього покоління? З відео випливає, що стара машина зазнала не такої великої шкоди при зіткненні у порівнянні з більш новим компактом, проте захищає водія і пасажирів краще все ж сучасна малолітражка (знову таки, завдяки спеціальним зонам поглинання ударів, а також подушкам безпеки).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на покинутому складі знайшли 50 однакових авто.