Як зробити зимову поїздку безпечною: поради та "гаджети"

Зимовий сезон 2020/2021 поки не вражає українців холодами, опадами й поганою погодою. Зараз ми спостерігаємо доволі м'яку кліматичну ситуацію. Але за традицією все найцікавіше зима підготувала до весни – час підготуватися.

AutoOboz зібрав найважливіші поради та пристосування, що допоможуть впоратися з низькими температурами, підготувати автомобіль до снігової дороги та комфортно почуватися в будь-яких зимових умовах, з якими українцям ще доведеться зустрітися цього року.

Колись людині для організації щоденного побуту й розв'язання будь-яких завдань вистачало палиці та гострого камінця. Цивілізація еволюціонувала, тому сьогодні в нас є велика кількість корисних штучок, що справді полегшують життя. Особливо в питаннях підготовки автомобіля до зимових умов.

Лопата – не найбільш очевидний зимовий супутник, але важливий помічник, який не займе багато місця в багажнику навіть компактної машини. У продажу можна знайти справді невеликі лопати. Головне, щоб пристосування виявилося міцним і давало змогу зручно із собою взаємодіяти. Ніколи не знаєш, у які умови можна потрапити на зимовій дорозі.

Антилід – засіб, що полегшить рух за невеликих швидкостей на слизькому покритті. Наприклад, під час в'їзду до гаражу. Невелике упакування цього "порошку" поміститься в будь-яку машину.

Ланцюги для коліс займають небагато місця в багажнику, проте їхню наявність важко назвати обов'язковою. Звісно, їхні переваги на складній зимовій дорозі незаперечні. Однак краще все ж таки стежити за прогнозом погоди – найімовірніше, ланцюги вам не знадобляться, але майте їх на увазі (краще – у гаражі) в разі екстремальних погодних змін.

Скребок і щітка – незамінні помічники зимової експлуатації будь-якого автомобіля, що залишається на вулиці. Якщо ваша машина не ховається в гаражі, швидко й ефективно очистити кузов і скло від снігу та льоду можна саме за допомогою таких пристосувань. На жаль, у холодну пору не дуже зручно користуватися такими "гаджетами" в рукавичках. Для цього існують гібридні скребки, які оснащені теплими "рукавами", що працюють за принципом тих же рукавиць.

Буксирувальний трос може стати в пригоді в екстрених ситуаціях, до яких краще підготуватися заздалегідь. Врахуйте, щоб витягнути автомобіль, який застряг у глибокому снігу, потрібно більш міцне пристосування, ніж стандартний трос для буксирування.

Законодавство не зобов'язує українців використовувати зимову гуму. Загалом, багатьом цього вдосталь, щоб виправдати халатне ставлення до власної безпеки й життя своїх пасажирів. Не варто забувати, що неправильно укомплектований транспортний засіб становить величезну небезпеку і для інших учасників руху.

Також багато хто ігнорує сезонне переобування автомобіля через економію грошей. Дехто виправдовує безрозсудне ставлення до цього питання тією ж м'якою зимою, про яку ми говорили раніше. Але тонкощі полягають у тому, що зимові покришки створені не лише для снігу й екстремально низьких температур. Літня гума стрімко втрачає ефективність уже під час зниження температури до 0 градусів. Шини для певних сезонів відрізняються сплавом, який створений для експлуатації в конкретних умовах. Наприклад, зимову гуму в літній період можна "знищити" буквально через один місяць використання.

Водночас на вкритій тонкою кригою дорозі літні шини збільшують гальмівний шлях приблизно втричі, порівняно із зимовими покришками. Для виникнення таких умов зовсім не потрібно чекати температури -15. Встановіть зимові шини якомога швидше, якщо ви з якоїсь причини цього ще не зробили.

У холодну пору року потрібно збільшувати дистанцію між автомобілями в дорожньому потоці. Про таке просте правило багато хто забуває, особливо у великих містах. Це пов'язано зі збільшеною довжиною гальмівного шляху й непередбачуваними ситуаціями, які виникають на зимових дорогах.

Не варто розганятися і тим більше перевищувати швидкісний ліміт. Підвищення швидкості завжди тягне за собою посилене гальмування. У засніженому середовищі краще все робити плавно. З цієї ж причини варто відмовитися від динамічним обгонів.

Замініть технічні рідини на ті, що розраховані на експлуатацію в зимових умовах. Перевірте кількість антифризу. Під час настання холодів окрему увагу треба приділити стану акумулятора. Через 4-5 років експлуатації ємність АКБ знижується, тому взимку його варто зарядити. Дослідіть стан свічок запалювання. Можливо, їх доведеться замінити. Надто тоді, коли автомобіль не новий.

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