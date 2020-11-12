Як знову стати водієм після позбавлення прав: у поліції дали роз'яснення

Щоб отримати водійське посвідчення після позбавлення прав автомобілісту знову потрібно скласти іспити на водіння, а в деяких випадках пройти ще й медкомісію. Водночас відповідні процедури проводяться вже після того, як закінчився термін позбавлення прав, встановлений судом.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі Патрульна поліція Києва. Правоохоронці опублікували пам'ятку "Позбавлення прав водіння в питаннях і відповідях", у якій детально роз'яснили, як можна повернути вилучене посвідчення водія.

Зокрема, вказується, що після закінчення терміну позбавлення прав встановлено такі умови для повернення посвідчення водія:

потрібно успішно скласти теоретичний і практичний іспит для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії;

пройти в установленому порядку позачерговий медичний огляд щодо придатності до керування транспортним засобом (для осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами за керування авто в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння).

У поліції наголосили, що на час позбавлення права зберігаються в територіальному сервісі МВС за місцем проживання водія. Щоб повернути документи після закінчення терміну позбавлення потрібно звернутися в терцентр, надавши необхідну копію постанови суду.

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