Як змінити Renault Duster до невпізнанності: фото нестандартного тюнінгу

У мережі опублікували фотопідбірку тюнінгу одного з найпопулярніших кросоверів в Україні – Renault / Dacia Duster. До неї увійшли як віртуальні (створені на комп'ютерних рендерах), так і цілком реальні проекти.

Як пише TopGir, в модельній лінійці Renault є заряджені версії RS, зокрема, хетчбек Megane RS, проте у "Дастера" такої модифікації немає, незважаючи на те, що це один з найбільш продаваних авто не тільки на українському, а й на європейському ринку . Зате деякі власники Renault Daster охоче, власними силами перетворюють свій кросовер на заряджений, що наочно демонструють нижче представлені фото. Крім того, грішать подібним і незалежні дизайнери, які охоче малюють Duster RS / Renault Sport на "фотошопі".

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Відзначимо, що в цю добірку були включені проекти, заточені саме під асфальт, а не під бездоріжжя.

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Тюнінг Renault Duster topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault вирішила відмовитися від дизельних моторів. Замість цього компанія візьме курс на електромобілі.