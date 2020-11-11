Як змінити Renault Duster до невпізнанності: фото нестандартного тюнінгу

У мережі опублікували фотопідбірку тюнінгу одного з найпопулярніших кросоверів в Україні – Renault / Dacia Duster. До неї увійшли як віртуальні (створені на комп'ютерних рендерах), так і цілком реальні проекти.

Як пише TopGir, в модельній лінійці Renault є заряджені версії RS, зокрема, хетчбек Megane RS, проте у "Дастера" такої модифікації немає, незважаючи на те, що це один з найбільш продаваних авто не тільки на українському, а й на європейському ринку . Зате деякі власники Renault Daster охоче, власними силами перетворюють свій кросовер на заряджений, що наочно демонструють нижче представлені фото. Крім того, грішать подібним і незалежні дизайнери, які охоче малюють Duster RS / Renault Sport на "фотошопі".

Відзначимо, що в цю добірку були включені проекти, заточені саме під асфальт, а не під бездоріжжя.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault вирішила відмовитися від дизельних моторів. Замість цього компанія візьме курс на електромобілі.