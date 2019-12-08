Як зі старих радянських гаражів роблять круте житло і навіть бари

Гараж – це не лише місце для зберігання авто. При бажанні з нього можна зробити затишний будинок або навіть ... щось більше.
Портал Designyoutrust опублікував фотогалерею зі старими радянськими гаражами, власникам яких вдалося перетворити їх в самі незвичайні житлові приміщення. Одні перетворюють їх в лазні, інші – в музичні студії, тренажерні зали або просто зони відпочинку.
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Незвичайні перетворення старих гаражів
designyoutrust.com
Потрібно сказати, що у нас високо розвинена гаражна культура: ще у 1990-х, з розпадом СРСР, багато гаражів почали обростати прибудовами або додатковими поверхами, не кажучи вже про облаштування "на всі випадки життя" внутрішнього оздоблення. А все тому, що в епоху сірої пострадянської дійсності людям хотілося мати який-небудь свій куточок щастя.
Тому зараз зустріти гараж, який схожий на будинок або навіть бар – не така вже й рідкість. Більше того, у зв'язку з тим, що в останні роки значно зросли комунальні платежі, деякі українці перебираються жити до гаражу на постійній основі!
Також рекомендуємо подивитися такі новини від Авто Обозу:
На продаж виставили незвичайну Skoda Octavia Tour за 51 000 євро.
Знайдено рідкісний Mercedes W140 з двигуном 7.0 V12.
Зупинено виробництво нової Ниви через погану якість.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".