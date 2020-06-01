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1 червня • оновлено в 21:20
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Як ЗАЗ-1102 Таврія стала героїнею французького журналу

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Про легендарний хетчбек ЗАЗ-1102 Таврія свого часу писала не тільки українська преса. Приділяли їй увагу і зарубіжні ЗМІ.

Причому ця увагу не завжди була поверхневою. Виявляється, у 1991 році наша Таврія стала героїнею французького журналу – тоді автомобіль взяв участь в порівняльному тесті бюджетних авто на ринку Франції. Перед журналістами стояло завдання випробували машини, чия вартість становила до 50 000 франків.

Порівняльний тест бюджетних авто у Франції (Таврія - друга з кінця)

Порівняльний тест бюджетних авто у Франції (Таврія - друга з кінця)

Сергій Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Про цю маловідому сторінку історії ЗАЗ-1102 розповіла Facebook-спільнота Українські Автомобілі. Про те, що Таврія брала участь в такому тесті, свідчать скани журналу Auto Plus №167 за листопад 1991 року.

Тест авто вартістю до 50 000 франків за 1991 рік

Тест авто вартістю до 50 000 франків за 1991 рік

Сергій Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Загалом у цьому змаганні брало участь 8 автомобілів, переможці розташувалися наступним чином:

  • 1 місце - Rover 111

  • 2 місце - Lada Samara

  • 3 місце - Citroen AX

  • 4 місце - Lancia Y10

  • 5 місце - Opel Corsa

  • 6 місце - Fiat Panda

  • 7 місце - Renault 4

  • 8 місце - Tavria

І хоча за підсумками пробігу протяжністю 3700 км ЗАЗ потрапив на останню сходинку списку, серед представлених авто він був найдешевшим – його вартість становила 35 990 франків. Ціна інших машин коливалася в діапазоні 42 200 – 49 900 франків.

Як ЗАЗ-1102 Таврія стала героїнею французького журналу

Сергій Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Як ЗАЗ-1102 Таврія стала героїнею французького журналу

Сергій Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Як ЗАЗ-1102 Таврія стала героїнею французького журналу

Сергій Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Як ЗАЗ-1102 Таврія стала героїнею французького журналу

Сергій Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Як ЗАЗ-1102 Таврія стала героїнею французького журналу

Сергій Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Як ЗАЗ-1102 Таврія стала героїнею французького журналу

Сергій Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Як ЗАЗ-1102 Таврія стала героїнею французького журналу

Сергій Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Опис Таврії і її оцінки

Опис Таврії і її оцінки

Сергій Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Відзначимо, що ЗАЗ-1102 Таврія випускалася з 1987 по 2007 роки. Крім України, вона також продавалася в деяких країнах Європи – до Франції автомобіль поставлявся з 1991 по 1993 роки. У цій країні хетчбек продавався по ім'ям Poch Tavria XL, і від радянського/українського варіанту він відрізнявся новим облицюванням радіатора, широкими бамперами, частково пофарбованими в колір кузова, пластиковими ковпаками на колесах, а також поліпшеними матеріалами обробки салону.

Poch Tavria XL - експортний варіант ЗАЗ-1102 для Франції

Poch Tavria XL - експортний варіант ЗАЗ-1102 для Франції

carakoom.com

Крім іншого, Таврії возили і на британський ринок. OBOZREVATEL докладно вже розповідав в цьому матеріалі.

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Автор
Віталій Сазонов
Теми
Автоновини України Новини автосвіту
Теги
ЗАЗ Історія авто б/к автомобіль ретро
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